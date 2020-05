El Salvador: Empresarios rechazan cierre de múltiples actividades económicas en cuarentena absoluta

Por estrategiaynegocios.net

El Salvador inició un paro total de transporte público y de múltiples actividades económicas desde el 7 al 21 de mayo para contener el avance de la pandemia COVID-19. Miles de trabajadores que tienen justificación para moverse caminaron a sus centros de trabajo. Trabajadores del área de salud, personal médico, colaboradores de comida rápida, vigilantes fueron los principales afectados por el nuevo Decreto Ejecutivo.

Aunque están permitidas para operar las actividades económicas relacionadas con comida, medicamentos y ventas de productos, muchas personas presentaron problemas para transportarse, debido a que se suspendió el transporte colectivo y el privado como taxis o plataformas, ejemplo: Uber, quien también emitió un comunicado a los usuarios, indicando que regresa el 23 de mayo.

Por la tarde, la principal gremial que reúne a los empresarios insistó: “Exigimos con urgencia se reviertan las restricciones contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 22 por ser violatorias a las actividades autorizadas por el Decreto Legislativo No. 639 y porque las restricciones a la movilidad de las personas son violatorias a los derechos constitucionales”,

El presidente de ANEP, Javier Simán, señaló: "Hemos propuesto medidas de alivio económico que son los que están enfrentando esta situación tan difícil. Casi el 60% de los salvadoreños no ganan sueldo, sino que salen día a día a ganarse el sustento diario. No tienen dinero para comprar alimento para estos 15 días".

Esta Cuarentena Especial, como se ha denominado al nuevo confinamiento implementado en el país. En su primer día de implementación, la economía salvadoreña trabajó al mínimo. Junto a la falta de transporte público se unió el paro de fábricas de alimentos, panificadoras industriales, incluso las que fabrican insumos médicos para exportar a Estados Unidos desde El Salvador.



Los empresarios protestaron por las “excesivas” restricciones propuestas por el presidente Nayib Bukele en el Decreto Ejecutivo número 22 y acusan al Gobierno de haber cerrado la economía.



De acuerdo con las diversas gremiales del país, ninguna de las medidas restrictivas fueron avaladas por los sectores. Incluso, en un comunicado, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) asegura que las negociaciones de esa índole fueron entre el Órgano Legislativo y Ejecutivo.



“De manera sorpresiva se suspende el transporte público, equivalente al cierre de la economía y es precisamente el compromiso que adquirimos del Gobierno, que no se iba a cerrar la economía y fue justo este punto el que nos llevó a dar una conferencia conjunta con el Gobierno (el pasado lunes). Por el compromiso de empezar a abrir la economía el 16 de mayo. La ANEP quiere ser clara en ese punto y que revise el decreto 22. Hemos enviado las observaciones para que sigamos con la actividad económica”, dijo Javier Simán, presidente de la ANEP.



“El Decreto (Ejecutivo número 22) establece restricciones excesivas a la movilidad de las personas. Las restricciones violentan el decreto 639 que la Asamblea Legislativa aprobó, así como la Constitución de la República”, indicaba, respecto a la decisión tomada por el Gobierno.



Por la noche, el presidente Nayib Bukele se limitó a decir: "Los efectos de la cuarentena aún no se pueden medir, ya que estamos cosechando lo que sembramos en los días anteriores. Dios quiera y funcione. Pongamos todo de nuestra parte. Es la única forma".



La producción de actividades económicas incluye la distribución de bebidas alcohólicas, carbonatadas y otras. Así como también productos como comidas para bebés y “snacks”. También quitó la modalidad “Para llevar” de los restaurantes.



Agustín Martínez, vicepresidente de la ANEP, también hizo un llamado al Gobierno para “ser los primeros en abrir la economía”. “Pedimos que se reconsideren algunas de las decisiones y estamos dispuestos a seguir trabajando de la mano, de seguir, de cooperando de hacer ver el impacto que tiene en los procesos de producción, para afectar de la menor manera la actividad productiva... El virus está recién causando impacto a nivel mundial pero si no tenemos cuidado los exportadores perderán sus contratos y nos afectaría para que la economía no se reactive con la celeridad que lo vamos a necesitar. Hacemos un llamado a la conciencia para que seamos los primeros en reactivar la economía”, indicó.

Exportadores textileros piden continuar fabricando insumos médicos

La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX) pidió "modificar el decreto 22 para permitir que las empresas del sector que fabrican insumos médicos para el país. Estados Unidos puedan continuar operando, a fin de seguir elaborándolos para enfrentar esta situación".

La gremial respeta y valora los esfuerzos que el Gobierno ha realizado por reducir la curva de contagio. Insistió: "considera que es necesario mantener algunas actividades fundamentales para nuestro país y socios estratégicos como Estados Unidos".

Las empresas que lograron reconvertirse para la elaboración de insumos médicos funcionaron bajo las normas y protocolos de bioseguridad establecidos junto al Ministerio de Trabajo, lo que permitió mantener la seguridad de nuestros colaboradores, evitando contagios, dijo CAMTEX.

Ayuda económica para los empleados cesados

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Jorge Hasbún, urgió al Gobierno entregar una ayuda para todos los empleados cesados del sector formal, imitando la medida tomada de entregar US$300 a las personas informales y a aquellas que no tenían cómo comprobar ingresos para resistir la cuarentena.



Los fondos para esta ayuda deberían ser de los US$1.000 millones de deuda aprobados por el Congreso para reactivación de la economía.



“La semana pasada se autorizó un decreto en la Asamblea Legislativa en el que hay un subsidio a los empleados del sector privado de US$140 millones. Exhortamos al Gobierno que haga una reorientación de fondos de manera inmediata para que se pueda empezar a dar a todas las personas del sector privado que han quedado cesadas o a las MIPYMES que ya no han podido dar ingreso a los colaboradores y por ende a la familia de los trabajadores. Que de manera ágil, así como se emitieron los US$300 para el sector informal, se empiece, de ser posible mañana mismo, ese beneficio a todos los afectados por esta pandemia en el sector formal”, declaró en la conferencia de prensa junto a la ANEP.