Panamá lanza campaña digital #DiscoveredByNature

Por E&N

La campaña de promoción coyuntural de Panamá #DiscoveredByNature (Descubierta por Naturaleza) inicia esta semana en medios digitales de Estados Unidos y Canadá y remplaza la que estaba en marcha antes de la emergencia mundial por el coronavirus.



“La pandemia del COVID-19 golpea con dureza al mundo y a cada destino turístico le tomará tiempos diferentes sobrepasar cada una de las etapas de la crisis. Por ello, es importante aprovechar el inicio de la fase de aperturas escalonadas en los mercados para tener presente nuestro destino”, declaró Fernando Duque, presidente de PROMTUR Panamá, organización de mercadeo de destino de Panamá.

#DiscoveredByNature, campaña vigente mientras se mantienen restricciones de vuelos a nivel internacional, resalta la rica historia de Panamá y su naturaleza, a través de paisajes y ambientes paradisíacos por descubrir cuando sea seguro volver a viajar.

Como uno de los países más estudiados del mundo, Panamá es un gran laboratorio de investigación para científicos y organizaciones como el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, así como historiadores alrededor del mundo. Mientras nos quedamos en casa, reflexionando sobre las causas y el impacto de la pandemia por Coronavirus, un verdadero respeto por la naturaleza nos motiva a escuchar, aprender, adaptar y compartir.

Iván Eskildsen, administrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), expresó que “Panamá es reconocida a nivel internacional por su Canal, su extraordinaria conectividad aérea y marítima y sus rascacielos, pero el istmo que emergió del océano hace más de 3 millones de años es mucho más que eso: cambió la biodiversidad y el clima del mundo para siempre, y hoy en día muestra una riqueza y diversidad natural y cultural”.

Al separar los océanos y unir dos continentes, la tierra panameña provoca uno de los eventos de evolución natural más importantes, explicados en detalle en el Museo de la Biodiversidad de Panamá, diseñado por el renombrado arquitecto Frank Gehry. De acuerdo a la NASA, los científicos consideran que la formación del Istmo de Panamá es uno de los eventos geológicos más importantes acontecidos en los últimos 60 millones de años.

El hoy Hub de las Américas, Panamá ha cumplido este rol desde la conquista de los españoles a principios del siglo XVI. Fue el principal puerto de entrada para el comercio entre América y Europa. La primera ciudad en la costa Pacífica de todo el continente americano, Panamá la Vieja fue destruida por piratas en 1671; sus románticas ruinas y la primera torre de la ciudad de los rascacielos de Latinoamérica permanece en pie para maravilla de quienes la visitan. La ciudad fue trasladada al colonial Casco Antiguo, donde arquitectura, cultura española, francesa y americana se fusionan, creando sabores internacionales únicos; no es casualidad que la Unesco haya nombrado a la ciudad de Panamá “Ciudad Creativa” por su cultura gastronómica.

#DiscoveredByNature se despliega en las redes de VisitPanama, así como en distintos canales digitales como Google, Facebook, Xaxis y Admazing. La prospección de la estrategia tomó en cuenta a los mercados emisores de turistas más importantes y estará vigente de mayo a julio, con el objetivo de lograr más de 50 millones de impresiones en Estados Unidos y Canadá.

Mientras estamos en casa, PROMTUR Panamá y ATP nos invitan a redescubrir nuestra historia, cultura y naturaleza con contenido especial a partir de la 1:00 p.m.EST los martes, jueves y sábados por Instagram @visitpanama, iniciando este martes con la narración de Morgan Freeman en el tráiler del Canal de Panamá A Land Divided A World United (Una tierra dividida, un mundo unido) producido por Gordon Bijelonic.

El contenido del programa de mayo se centrará en Cultura y Diversidad, celebrando el Mes de la Etnia Negra en Panamá y el Día Mundial de los Museos.





As the world prepares for the new normal, we would like to show you our #NaturalNormal #DiscoveredByNature / Mientras el mundo se prepara para el nuevo normal, nosotros te mostramos nuestro #NaturalNormal #DiscoveredByNature pic.twitter.com/XDOsqYKVV1