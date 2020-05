Nicaragua solo reporta 16 contagios por COVID-19, pero entregan cuerpos en ataúdes sellados

Por CRHOY.com



Algunos hospitales públicos en Nicaragua están entregando cadáveres en ataúdes sellados y con la orden expresa de no abrirlos por ningún motivo y enterrarlos de inmediato.



Aunque esta práctica se usa en los casos por COVID-19, el Ministerio de Salud local se niega a actualizar cifras de contagios y muertes a causa del virus.



Según el diario La Prensa de Nicaragua, a la familia de un hombre de 57 que falleció la semana anterior en el Hospital Arnoldo Alemán les dijeron que murió de un paro caridiorrespiratorio, pero su ingreso al centro de salud fue debido a dificultades para que respirara, tos y fiebre (síntomas que coinciden con los del virus).

“Pese a que el hombre estuvo hospitalizado y desde el primer momento se le realizó la pruebas del COVID-19, los familiares manifestaron que los doctores “nunca confirmaron si era negativo o positivo””, dice la publicación de La Prensa.



Pese a que el Minsa no atribuyó la muerte el hombre a la COVID-19, la familia del fallecido sospecha de la causa de muerte, “La manera en que no nos dejaron vestirlo ni velarlo nos hace pensar otra cosa”, dijo la familia al medio nicaragüense.



En una de sus últimas apariciones públicas el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha negado que el país este en emergencia por el virus y atribuye cientos de muertes a una “neumonía atípica”. Oficialmente, el Minsa contabiliza 16 casos positivos por COVID-19; pero las estimaciones de organizaciones no gubernamentales superan los 400 contagios y 80 muertes.