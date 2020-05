Opinión: La tecnología y la información son tus mejores aliados en tiempos de Covid-19

Por Adrian Fognini, Director General de Thomson Reuters América Latina





El crecimiento ha sido alrededor del 300%, el flujo natural de los cambios en los últimos años, ha oscilado entre 50 y 70 por día, esto se debió a las numerosas medidas económicas de emergencia que se implementaron para combatir los efectos de la pandemia en la sociedad, en todas las esferas gubernamentales (municipales, estatales y federales). Se espera que el escenario sea similar en los próximos meses.



Esto afecta directamente a la vida cotidiana de algunos profesionales cuyas tareas están relacionadas con estos problemas regulatorios, como a los abogados y contadores. Por si fuera poco este desafío, muchos de ellos tuvieron que abandonar la oficina y empezar a trabajar de forma remota durante el período de aislamiento. Con todo esto ¿Cómo podrá mantenerse en cumplimiento legal y garantizar las entregas de calidad para los clientes, que son personas y empresas que también están afectados por la crisis?



La respuesta óptima es: tecnología e información. En este entorno de incertidumbre y cambios, contar con datos actualizados en tiempo real, principalmente en las modificaciones regulatorias, son esenciales para cumplir correctamente con estas obligaciones. En Thomson Reuters; por ejemplo, tenemos más de 100 profesionales que monitorean todos estos cambios e informan de inmediato a clientes, contadores y abogados, a través de nuestras plataformas y soluciones para que puedan hacer los ajustes necesarios sin comprometer las entregas.



Pero no basta con estar actualizado. También es necesario obtener acceso rápido, fácil y seguro en todas las herramientas utilizadas en el trabajo diario. En ese sentido, seguramente los servicios en la nube son el perfecto aliado de los profesionales. Hoy en día, los mejores socios de soluciones contables y jurídicas permiten que abogados y contadores puedan acceder a sistemas, registrar documentos, almacenar datos, interactuar con los clientes y compartir información a los organismos gubernamentales de manera eficiente.



Con todo esto, es natural que surjan muchas dudas. Después de todo, estamos hablando de un entorno regulatorio extremadamente complejo, con numerosos cambios de la noche a la mañana. Con nuestra asistencia para contadores, con más de 400 colaboradores en línea telefónica o en Internet, ha registrado una demanda récord desde el comienzo de la crisis. Hemos podido manejar toda la demanda porque tenemos un gran equipo, preparado para el trabajo remoto.



Este conjunto de información actualizada, tecnología de punta y soporte adecuado que permite la calidad en las entregas desde cualquier lugar, será decisivo para que los profesionales del segmento regulatorio se encuentren este momento de la mejor manera posible. Además, poder absorber las oportunidades que se presenten, como siempre sucede durante las crisis.



Algunas situaciones son muy comunes en momentos como estos, como comprar y vender compañías que y el aumento de problemas laborales. Por otro lado, las oficinas que no están preparadas adecuadamente pueden no ser capaces de atender a sus clientes. Cualquiera que esté atento a todo esto y tenga el equipo completo de información actualizada y tecnología de punta, tiene una buena oportunidad para ganar fuerza en el mercado.



Por supuesto, todo esto debe conciliarse con la capacidad de poder desarrollar un buen trabajo incluso fuera del entorno de la oficina. Los abogados y contadores, como muchos otros profesionales, no están acostumbrados a un hábito permanente de trabajo remoto, lo que requiere disciplina, desarrollar una rutina y adaptar un lugar apropiado para trabajar.



Pero más que eso, es muy importante tratar de mantener la interacción personal entre empleados, clientes y gerentes. Puede parecer poco, pero no lo es. Precisamente porque están tan acostumbrados a la vida de oficina, mantener ese contacto, ya sea por teléfono o videoconferencia, puede marcar una gran diferencia en la motivación del equipo y la satisfacción del cliente. Hay que mostrarte cerca y presente.



Nada de esto es fácil, pero estar preparado o prepararse marca la diferencia. En Thomson Reuters, tuvimos el desafío, en una semana, de poner a casi cuatro mil empleados en América Latina en condiciones apropiadas para trabajar de forma remota. Fue un gran esfuerzo, que solo fue exitoso debido a la colaboración y comprensión de todos los involucrados.



Esta es una crisis sin precedentes. La sociedad global era muy diferente que hace 100 años, la última vez que tuvimos una epidemia de esta magnitud. Pero una cosa es cierta: tener conocimiento, usar tecnología de punta y estar bien preparado para los desafíos siempre ha sido esencial para superar los tiempos difíciles, esta vez no será diferente. Ya sea que se trabaje de manera eficiente de forma remota, se aprovechen las oportunidades que surgirán en medio de incertidumbres o cumpla con las expectativas y necesidades de los clientes.