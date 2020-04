Costa Rica: CCSS da a 433 pacientes COVID-19 Hidroxicloroquina que produce una empresa local

Por estrategiaynegocios.net

La hidroxicloriquina es uno de los actuales medicamentos que conforman el esquema de tratamiento contra el COVID-19 de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Según el último reporte de la institución al 23 de abril, este fármaco se ha prescrito a 433 pacientes positivos en Costa Rica.



Este medicamento es producido en Costa Rica por la empresa nacional Gutis Farmacéutica, que ya entregó dos millones de tabletas a la institución y prepara una segunda entrega de un millón más.

“Decidimos adelantar la producción programada para setiembre para garantizar el abastecimiento a la CCSS y el tratamiento de los pacientes que sean diagnosticados con coronavirus.





En los próximos días recibiremos la materia prima (hoy por hoy muy difícil de conseguir en el mundo) para iniciar producción y garantizar al sistema de salud nacional la disponibilidad del medicamento en caso de que se requiera mayor cantidad, asegura la Dra. Jessica Gutiérrez, subgerente de Gutis Farmacéutica.



Al producirse localmente, la CCSS se garantiza el abastecimiento para cubrir la emergencia nacional, así como para continuar con el suministro regular del fármaco sin contratiempos, para pacientes con enfermedades reumatológicas como lupus, artritis entre otras.

Resultados positivos

“En Costa Rica comenzamos a introducir hidroxicloriquina de forma temprana en pacientes positivos por COVID-19 porque al aplicarse solamente por seis días no pone en peligro la vida del paciente ambulatorio u hospitalizado. Nos apoyamos de la evidencia científica y experiencia de médicos chinos que atendieron la emergencia en Wuhan y Shanghai, en la cual manifestaron que al utilizarla observaron una menor cantidad de días de hospitalización y una recuperación más rápida de los pacientes”, explica la Dra. Marjorie Obando, directora de Farmacoepimediología de la CCSS.



Obando añade que aunque todavía no existe un esquema de tratamiento contra el COVID-19 avalado por alguna instancia regulatoria internacional como la Agencia de Medicamentos y Alimentación (FDA), la CCSS sí garantiza que el que se aplica en Costa Rica se ha manejado de forma responsable y segura, analizando caso por caso, de ahí que se reporten a la fecha 338 pacientes recuperados.



“Los esquemas aplicados en otros países son tratamientos distintos a los que está utilizando la CCSS. Son dosis más altas de hidroxicloriquina y que están asociadas con otros medicamentos que se les conoce como macrólidos, que no hemos ni vamos a usar en nuestros hospitales para contraer el COVID-19”, añade la directora de Farmacoepimediología de la CCSS.





La valoración de si se aplica o no el medicamento depende de la condición de cada paciente. Se evita prescribir a personas positivas por COVID-19 con arritmias cardíacas, problemas para producir glóbulos blancos o defensas o que están en algún proceso de quimioterapia.



Al aplicar el esquema completo contra el COVID-19, la CCSS realiza una vigilancia médica constante pues se ha detectado que causa efectos menores que no pone en peligro la vida de los pacientes, tales como: diarrea, cefalea y mareos. Estos podrían podrían estar relacionados con la enfermedad como tal y no con el tratamiento.





“Está demostrado que la hidroxicloroquina disminuye la duración de los síntomas del coronavirus. Actualmente estamos trabajando en un estudio sobre el esquema de tratamiento de la Caja que nos mostrará resultados propios”, finaliza la Dra. Obando. El mismo incluye el uso de la hidroxicloroquina.



Sobre Gutis Farmacéutica



Es una empresa farmacéutica 100% costarricense con más de 50 años de experiencia en innovación y tecnología médica con presencia en Centroamérica, Ecuador y República Dominicana. Actualmente emplea a 400 colaboradores.



Todos sus productos y procesos cuentan con estándares de calidad mundial certificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Medicamentos y Alimentación (FDA) y la European Medicines Agency (EMA).