Pentágono difunde vídeos de ovnis filmados por pilotos de la Marina de EE.UU.

El Pentágono ha publicado oficialmente tres vídeos filmados por pilotos de la Marina estadounidense que muestran objetos voladores no identificados (ovnis).

Uno de esos videos con imagen en blanco y negro es de noviembre de 2004, y los otros dos de enero de 2015. Ya llevaban tiempo circulando en internet, sobre todo después de que los publicara el diario The New York Times.

El Departamento de Defensa estadounidense explicó el lunes en un comunicado que decidió difundirlos "para disipar cualquier falsa idea del público sobre la veracidad o no de las imágenes que fueron emitidas o sobre el hecho de saber si había más o no".

"El fenómeno aéreo observado en los vídeos sigue calificado como 'no identificado'", añadió el Pentágono.

En uno de esos vídeos se puede ver cómo un objeto de forma oblonga se desplaza rápidamente y, unos segundos después de ser detectado por uno de los sensores del aparato de la Marina, desaparece por la izquierda tras una repentina aceleración.

En otro video, se distingue un objeto por encima de las nubes, y se escucha en el audio de la cabina al piloto preguntando si se trata de un dron.

"Hay un enjambre (...) ¡Madre mía, van todos contra el viento! ¡Un viento de oeste de 120 nudos!", dice su compañero de vuelo.

"¡Mira esa cosa!", dice su interlocutor en un momento en el que el objeto empieza a realizar una rotación.

El piloto de la Marina jubilado David Fravor, que avistó uno de esos ovnis en 2004, contó en 2017 a la cadena de noticias estadounidense CNN que ese objeto se desplazaba de forma errática.

"Mientras me acercaba a él (...), aceleró rápidamente hacia el sur y desapareció en menos de dos segundo", era "como una pelota de ping-pong que rebota contra una pared", resumió entonces.

Harry Reid, un exsenador de Nevada, estado donde se encuentran las instalaciones ultrasecretas del Área 51 de la Fuerza Aérea, celebró en un tuit que el Pentágono difundiera esas imágenes, aunque lamentó que los vídeos "apenas toquen la superficie de las investigaciones y la documentación disponibles".

"Estados Unidos debe dedicar una mirada seria y científica a esto y a todas las implicaciones potenciales para la seguridad nacional. El pueblo estadounidense merece ser informado", escribió.

En diciembre de 2017, el Departamento de Defensa reconoció haber financiado hasta 2012 un programa secreto de varios millones de dólares para investigar los avistamientos de ovnis.

Los tres vídeos, "FLIR", "GOFAST" y "GIMBAL", pueden descargarse desde el sitio web del "Naval Air Systems Command".

