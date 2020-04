Panamá: Será obligatorio el uso de mascarilla en el distrito capital al salir de casa

Por La Prensa (Panamá)



El Consejo Municipal de Panamá aprobó hoy en sesión ordinaria un acuerdo que regula la sanción con servicio comunitario a las personas que violen la cuarentena impuesta por decreto ejecutivo y que hace obligatorio el uso de mascarillas para circular por la ciudad.



La iniciativa fue presentada como parte de un informe que elaboró la comisión de salud del Consejo, el cual fue luego discutido por los concejales y representantes en la sesión ordinaria. La sesión, para la cual algunos representantes asistieron al Palacio Municipal y otros participaron via teleconferencia, tocó varios puntos que maneja el municipio en torno a la pandemia por Covid-19.



El acuerdo detalla multas entre US$100 y US$1.000 por violar la cuarentena y circular en horas no permitidas según su día y número de cédula. De no contar con el dinero para pagar la multa, el Juez de Paz correspondiente reemplazará la misma con horas de servicio comunitario.



El acuerdo también detalla que serán sancionables con multas monetarias las personas que salgan de sus casas sin mascarillas o cubre boca. En caso de reincidencia, tanto de violar la cuarentena como no usar mascarillas o cubre bocas, las personas deberán realizar trabajo comunitario. En caso del trabajo comunitario, el representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, informó a este medio que las Juntas Comunales serán las responsables de proveer a esas personas con el equipo de protección necesario.



Durante la discusión, algunos de los representantes en asistencia objetaron el uso obligatorio de mascarilla para todas las personas, pues argumentaron que no está dentro de las posibilidades de cada persona comprar estos artículos de protección. Esto, dado la complicada situación económica que se vive.



Fue el caso, por ejemplo, del concejal Iván Vásquez, del corregimiento de Ancón, quien considera que las multas eran excesivas. Además, cuestionó la facilidad de las Juntas Comunales de proveer mascarillas o cubre bocas a las personas en sus sectores. Puntos similares elevó el representante de Parque Lefevre, Sebastía Abadía.



Por su parte, el presidente del consejo y representante de Pueblo Nuevo, Carlos Lee, recordó que es potestad de los Jueces de Paz evaluar las situaciones de cada persona para aplicar una sanción de acuerdo con su situación socioeconómica.