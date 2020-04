61% de los empresarios salvadoreños no pueden pagar salarios y proveedores

Por El Mundo (El Salvador)

El 95 % de las empresas de El Salvador resiente el paro de la economía por la crisis provocada por el covid-19. El dato se desprende de una nueva encuesta empresarial desarrollada por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) que sigue de cerca la evolución del impacto de las medidas para contener a la pandemia.

FMI: Aprueban US$389 millones para El Salvador para enfrentar la pandemia del coronavirus

Si bien desde los gremios empresariales se respalda la medida de mantener a la población en cuarentena domiciliar obligatoria (en vigor desde el 21 de marzo), crece la preocupación sobre la salud de la economía y de la posibilidad o no de salvar empleos si estas medidas se extienden más allá del límite de los negocios.

“Debemos cuidar la salud física, eso es lo primero, siempre lo hemos dicho, pero en paralelo debemos cuidar la salud económica, salvar al empleo. Eso es muy importante”, dijo Jorge Hasbún, presidente de la Camarasal.

De acuerdo con la gremial, al menos 350.000 empleos están en riesgo inminente por la caída de la actividad económica que ha puesto en un peor escenario a la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), sector responsable de la mitad del empleo formal del país (alrededor de 750,000).

En la primera encuesta de Camarasal (hecha entre el 17 y el 23 de marzo) un 85 % de los empresarios reportaba una baja de ingresos por ventas, pero en la más reciente (hecha entre el 1 y 5 de abril) destaca que la cifra se eleva al 95 %.

Federico Aguilar, director ejecutivo de la Cámara, dijo que es bastante claro el deterioro de la productividad de sectores como la mipyme en un período de apenas dos semanas. “Hay una disminución drástica”, valoró Aguilar que destacó que la encuesta revela también que si las medidas se extienden por tres o cuatro semanas más las organizaciones se verán obligadas a reducir operaciones (23 %), suspender operaciones (23 %), reducir personal (21 %), cerrar sucursales (9 %) o llegar a un cierre definitivo (5 %).

De hecho, el 40 % de los encuestados consignó que ya tiene una disminución del 100 % de sus ingresos.

La encuesta revela que el 30.1 % de los encuestados podría dejar de pagar a los proveedores por problemas de liquidez, mientras que un 31 % adicional se ve en problemas para pagar salarios. “Es imposible cubrir todos los egresos sin ingresos”, dijo Hasbún

Puede leer: EE.UU. continuará con la ayuda económica para Triángulo Norte de Centroamérica

Aguilar, por su parte, sostuvo que la situación es compleja, debido a que estas dos posturas (suspender salarios y pago a proveedores) ya representan el 60 % de la muestra de más de 1,000 encuestados.

El presidente de Camarasal advierte que hay preocupaciones en temas como contratos en áreas clave de la economía como centros de llamadas y e industria textil. “Si no hacemos protocolos, si no le damos predictibilidad a los diferentes sectores muchos contratos se pueden ir a otro país y traerlos de regreso puede ser muy difícil. Hay que actuar rápido, hay que darle predictibilidad a los diferentes sectores porque si no será mucho más difícil salir adelante”, valoró.