Los productos perecederos más golpeados en Costa Rica por pandemia

Los exportadores de productos perecederos viven una pesadilla por el impacto de la covid-19 en las economías de Europa y Estados Unidos, los destinos principales para sus frutas, verduras, flores, plantas y follajes.

Datos de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) indican que en algunos casos las exportaciones de productos perecederos han caído hasta en un 90% por la crítica coyuntura mundial ante el avance del virus SARS-CoV-2.

Laura Bonilla, presidenta de Cadexco y empresaria del gremio de productos perecederos, afirma que todos los días el sector recibe una nueva mala noticia sobre más cancelaciones de compras en el exterior.

El golpe, agrega, se empezó a sentir con más fuerza la semana pasada, cuando la situación se agravó en Estados Unidos por el avance imparable de la pandemia. Esa nación recibe el 67% de la carga de productos perecederos que Costa Rica exporta.

La situación, sin embargo, empezó a ir mal desde que el coronavirus convirtió a Europa en su epicentro. A ese continente los productores nacionales envían el 22% del total de sus exportaciones, de acuerdo con datos de Cadexco.

Aunque se puede hablar de una afectación casi total en el sector, hay productos perecederos que por ahora logran sortear la caída en las exportaciones por la lentitud con la que se está moviendo el comercio internacional. Bonilla citó que el banano y el café costarricenses aún conservan su dinamismo en el mercado externo.

Todo lo contrario ocurre con los productores de plantas, flores y follajes, lo grandes perdedores, hasta ahora, de la nueva realidad que vive el mundo por causa del coronavirus.

La afectación para este subsector es de un 90%. Cadexco reportó a CRHoy.com que los productores sufren la suspensión de todos los pedidos provenientes de Europa y Estados Unidos.

“El problema que enfrentamos lo que exportamos productos perecederos es que estos no aguantan y no podemos almacenarlos, no podemos tenerlos en bodega y no podemos dejarlos ni siquiera, muchas veces, en la mata, por lo que muchas veces tenemos que coger la cosecha y botarla”, contó Bonilla.

Con una caída en los pedidos de entre un 25% y un 40%, el sector piñero es otro de los grandes perjudicados por los efectos de la pandemia. El gremio sufre una disminución en la demanda de sus productos y la cancelación de contratos, principalmente en Estados Unidos y Europa.

La industria alimentaria y el sector de raíces y tubérculos tampoco escapan al impacto de la ralentización de la economía global. En ambos la afectación ronda un 30% de sus exportaciones.

El primer grupo tiene que cargar con la reducción en la demanda y la cancelación de contratos, mientras que el segundo, principalmente, sufre cancelaciones de pedidos de mercados europeos, sobre todo los de Francia, Holanda, Italia y España, además de Estados Unidos.

Aunque aún no se cuantifica el daño, los productos de melón y sandía tampoco la pasan bien en esta coyuntura. A ellos los perjudica la disminución de la demanda de productos y la cancelación de programas de envíos de frutas frescas al mercado estadounidense y al europeo.

Al ver la lista de productos perecederos que más resienten el enfriamento de las ventas internacionales el primero que figura es el culantro coyote. Según Cadexco, el principal mercado de esta hierba es Estados Unidos y donde más se coloca es en los puertos de Miami, Nueva York y Los Ángeles.

De esos tres destinos, actualmente el culantro coyote solo se está vendiendo a Miami, que solo representa un 35% de las compras. Es decir, que la caída en las ventas ronda un 65%.

El chayote amenaza con perderse también: “Se ha tenido un movimiento lento en la demanda, principalmente en los mercados de Holanda y Estados Unidos. Se ha dado una reducción del precio“, reportó la Cámara de Exportadores.

Y para el mango la situación no es mejor. Se estima que la afectación alcanza entre un 30% y un 40% de las exportaciones de la fruta, sobre todo por la caída en la demanda en Estados Unidos.

La labor humanitaria y la técnica alivian en parte los dolores de cabeza de los exportadores de productores perecederos. En el primer ámbito, Cadexco se unió con Suzuki y Adobe Rent a Car para trasladar varias toneladas de frutas y verduras desde las zonas rurales hasta la Gran Área Metropolitana para donarlas a varias comunidades marginales donde el hambre también ha aumentado por la oleada de despidos que el nuevo coronavirus trajo consigo.

Laura Bonilla informó de que la Cámara les solicitó a los exportadores que no botaran “ni una fruta, ni una verdura” de los cientos de toneladas que ya no se exportarán, con el fin de alimentar a las familias que se quedaron sin una fuente de sustento.

Por otra parte, los exportadores se alían con la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) para buscar nuevos destinos para sus productos perecederos, mientras los mercados tradicionales superan la pandemia. Bonilla dijo que, sobre todo, se mira con interés hacia varios países asiáticos como Singapur y Japón, aunque todo se queda por ahora en expectativas.