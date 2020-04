Papa insta a una tregua mundial y a perdonar la deuda de los países pobres

Por AFP



En un mundo "abrumado por la pandemia, que somete a nuestra gran familia humana a una dura prueba", el papa pidió "el contagio de la esperanza", en un mensaje pronunciado en la basílica de San Pedro, totalmente vacía.



El papa propuso que "se relajen" las sanciones internacionales de los países afectados "y se afronten —por parte de todos los países— las grandes necesidades del momento, reduciendo, o incluso condonando, la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres".



Estados Unidos rechaza por ejemplo levantar las sanciones económicas impuestas a Irán, un país muy afectado por la pandemia.



Francisco también reclamó un "alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo".



"No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas", afirmó en este mensaje dirigido a los 1.300 millones de católicos y difundido en directo.



El papa habló entre otros de Yemen y Siria pero también de Irak, Líbano, del conflicto israelopalestino, el del este de Ucrania o de "los ataques terroristas perpetrados contra tantas personas inocentes" en África, así como el drama de los migrantes y de la situación humanitaria en el norte de Mozambique.



También pidió una solución "práctica e inmediata" para que la ayuda internacional llegue a los venezolanos.



Francisco lanzó un mensaje específico a Europa, para que resurja "gracias a un auténtico espíritu de solidaridad que le permitió superar las rivalidades del pasado", en particular después de la Segunda Guerra Mundial.



Frente a la pandemia mundial que afecta duramente a países como Italia, España y Francia, el papa pidió "soluciones innovadoras" así como dejar atrás el "egoísmo".



Pese a un acuerdo para un fondo de rescate de medio billón de euros, la Unión Europea está dividida sobre como abordar las consecuencias económicas de la pandemia.



"Que estos hermanos y hermanas más débiles, que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo, no se sientan solos", dijo también el pontífice.



Mencionó especialmente "a los ancianos y a las personas que están solas", así como a los médicos, las enfermas, los militares y todos lo que trabajan en centros sanitarios o están en cuarteles y prisiones.



"Para muchos es una Pascua de soledad, vivida en medio de los numerosos lutos y dificultades que está provocando la pandemia, desde los sufrimientos físicos hasta los problemas económicos", subrayó.