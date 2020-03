¿Por qué hay un mundo nuevo e 'ilimitado' para los bancos centrales después del coronavirus?

Por Bloomberg



La compra ilimitada de bonos es un concepto que hubiera sido difícil de adaptar en la historia de la banca central, al menos antes de la semana pasada.

Ahora, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el Banco Central Europeo (ECB, por sus siglas en inglés) y algunas de sus contrapartes se comprometen a hacer un océano aparentemente infinito de dinero disponible para economías tambaleándose por la pandemia del coronavirus.



En el proceso, están expandiendo su tradicional papel como prestamistas de último recurso para el sistema financiero, apoyo prometedor no solo para inversores sino también para empresas grandes y pequeñas e incluso para particulares.



Por esta situación, los mercados suspiraron de alivio, aunque a algunos les preocupaba si las intervenciones extraordinarias podrían crear un shock inflacionario en el futuro.



1. ¿Por qué el cambio?

Debido a la profundidad de la amenaza económica planteada por la pandemia y la debilidad de los recortes a las tasas de interés, tradicional herramienta de la banca central.



La Fed lo intentó, llevando su tasa de interés principal a casi cero, a través de dos series de recortes de emergencia en marzo. El Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) redujo la tasa de interés que cobra sobre préstamos a bancos por la mayor cantidad desde 2015.



El ECB y el Banco de Japón ya tienen tasas inferiores a cero. Sin embargo, las herramientas monetarias convencionales no parecen ser suficientes.



2. ¿Por qué no ha funcionado reducir las tasas de interés?

Reducir las tasas de interés generalmente funciona haciendo más atractivo el gasto para empresas y hogares, pero no es el mejor tipo de medicamento para tratar economías que enfrentan un shock tanto en la “oferta” como en la “demanda”.



En otras palabras, los costos de endeudamiento más baratos no harán mucho por las fábricas que están privadas de materiales ni ayudarán a los consumidores encerrados a volver a comprar o a comer afuera.



3. ¿Qué están haciendo los bancos centrales además de los recortes de tasas?

Todo lo que puedan. La Fed, por ejemplo, reutilizó programas ampliados de compra de bonos de la crisis financiera de 2008, mientras se mueve rápidamente para inyectar un billón de dólares de liquidez al sistema en las últimas semanas, con miles de millones aún por venir.



Los bancos centrales también están coordinando o actuando en consulta con sus gobiernos, mientras las legislaturas saltan con billones de dólares al llamado gasto fiscal y a los planes de estímulo, incluido el plan de Estados Unidos para enviar un cheque a cada adulto por US$1.200, el cual está sujeto a límites de ingresos.



4. ¿Cuál es la gran idea?

Ganar tiempo: Las intervenciones en los mercados financieros estaban destinadas a evitar que los mercados de crédito se congelaran al tener al banco central como un comprador dispuesto de bienes. Por la misma razón, la Fed expandió sus capitales líquidos por otros bancos centrales de todo el mundo para aliviar una disputa global por dólares estadounidenses que cambiaría el mercado de divisas.





No obstante, los programas de préstamos más amplios estaban destinados a ganar tiempo no solo para los mercados sino también para las más grandes economías del mundo, para ayudar a las empresas e individuos a sobrellevar los bloqueos económicos forzados por el coronavirus y para reactivar medianamente la actividad comercial.



5. ¿Por qué tanta compra de bonos?

Nacida en la crisis de 2008, la poco convencional idea de hacer grandes compras de bonos para bajar las tasas a largo plazo ahora es una herramienta en el repertorio de los bancos centrales.



La compra de bonos es una forma de ser un prestamista de último recurso, por eso la Fed y otros bancos están expandiendo sus compras más allá de los bonos gubernamentales y corporativos.



Por ejemplo, la Fed parece lista para ganar un poder sin precedentes y para adquirir bonos municipales. Y el Banco de Japón está comprando fondos negociados en bolsa, como parte de un esfuerzo por estabilizar los mercados financieros.



A mediados de marzo, el Banco de Japón duplicó su objetivo de compras netas a 12 billones de yenes -US$112.000 millones-. El ECB había reanudado sus compras de bonos en 2019 y las expandió cuando el virus comenzó a pasar factura; otros bancos centrales han indicado que estarían preparados para tomar similares medidas ante la debilidad financiera.



6. ¿Qué otros préstamos nuevos están haciendo los bancos centrales?

En su papel ampliado como prestamistas definitivos, los bancos centrales están implementando una lista de programas:



El banco central de China está extendiendo 800 mil millones de yuanes -US$115.000 millones- de préstamos más baratos para apoyar a las pequeñas empresas.



El Banco Central Europeo está considerando cómo podría apoyar a los bancos a través de su programa de préstamos a largo plazo.



La Fed está permitiendo que los bancos pidan prestado para hasta 90 días e incluso extiende préstamos a entidades no bancarias a través de dos nuevos programas de emergencia.



El Banco de Japón anunció préstamos a un año al 0 por ciento a bancos que comprometieron la deuda corporativa como garantía.



7. ¿Cómo están apoyando los bancos centrales a los mercados financieros?

La espiral de malas noticias sobre la pandemia y las medidas económicas que esta trajo condujo a ventas de activos generalizadas, ya que los inversores buscaron lugares más seguros para su dinero. Los bancos centrales de todo el mundo intervinieron para evitar un círculo vicioso, en el cual dificultades para obtener un crédito llevarían a más pánico de venta.



La Fed respondió a signos de tensión en los mercados de bonos de Tesorería y acuerdos de recompra al ofrecer cinco billones de dólares acumulativos en préstamos, señal de que el banco estaba listo para hacer lo que fuera necesario para mantener las tasas de financiamiento a corto plazo.



La Fed también revivió los programas de la crisis financiera de 2008 que le permitieron comprar valores hipotecarios y respaldados por activos junto con otros valores de grandes bancos y corredores de bolsa con licencia para realizar transacciones con la Fed. Otra nueva instalación permite que la Fed compre activos de alta calidad del mercado monetario de Estados Unidos.



El ECB mejoró un programa de préstamos con términos que equivale a un recorte de la tasa de interés para los bancos que lo utilizan para bombear dinero a la economía.



El PBOC inyectó US$14.300 millones de fondos de un año en el sistema financiero y recortó la cantidad de efectivo de algunos prestamistas tienen que mantener en reserva, mientras que las tasas de interés se mantienen sin cambios.



Australia aumentó las inyecciones de efectivo y dijo que "está listo" para comprar bonos del gobierno.



8. ¿Qué más están haciendo los bancos centrales?

Relajarse en algunas regulaciones y pedir a otros que se relajen también, en una práctica conocida como tolerancia.



Por ejemplo, los reguladores en China han pedido a los bancos que sean más indulgentes con los malos préstamos.



En los Estados Unidos, la FED está reduciendo el requisito de reserva a 0 por ciento, lo que significa que los bancos pueden prestar más agresivamente sin protesta de los reguladores.



China ha renunciado a los requisitos para que empresas pequeñas paguen en el sistema de seguridad social de febrero a junio. La tasa del impuesto al valor agregado para los estas fue reducido temporalmente del 3 por ciento al 1 por ciento entre marzo y mayo.



9. ¿Cuáles son los riesgos?

Para algunos observadores, esta infusión masiva de dinero inevitablemente conducirá a una inflación más tarde. Otros se preocupan por la erosión de la independencia del banco central, que puede provenir de acciones que en algunos casos podrían verse como una nacionalización efectiva de partes de la economía.



Algunos otros ven a los bancos centrales sumamente concentrados en los desafíos sin precedentes que plantea la pandemia del coronavirus.



Mantener préstamos y negocios a flote durante los próximos meses podría ser la diferencia entre una fuerte recesión y una depresión, dicen.