Más de 3.000 millones de personas no tienen cómo lavarse las manos para frenar el coronavirus

Por Europa Press



Lavarse correctamente es la mejor forma de vencer la pandemia, pero más de 3.000 millones de personas no tienen acceso al agua para poder hacerlo, según recuerdan desde Acción Contra el Hambre con motivo del Día Mundial del Agua que se celebra este 22 de marzo.



"Las manos y la distribución de jabón y kits de higiene será el mejor aliado para contener la propagación del coronavirus en todos los países", destaca la organización.



El responsable de Agua y Saneamiento de Acción contra el Hambre, Pablo Alcalde, ha recordado que "sin acceso a agua limpia no hay higiene. Y sin higiene y saneamiento siempre hay más enfermedad". "Esta crisis sanitaria nos debe hacer ver que la necesidad de contar con agua es esencial para preservar la salud, y va mucho más allá de saciar la sed y tener un impacto en la nutrición", ha apuntado.



Además, el responsable de Salud y Nutrición de ACH, Antonio Vargas, ha indicado que el alcance del coronavirus en las regiones con menos recursos es difícil pero "es sencillo suponer que la tasa de mortalidad será más alta que la de Europa y China".



En 2019, los programas de Agua, Saneamiento e Higiene de Acción contra el Hambre ayudaron a 8,9 millones de personas. Además, más allá del coronavirus, el 27% de las enfermedades en niños de menos de 5 años como neumonías, malaria o diarrea se deben a un deficiente acceso de agua e higiene.



Algunas de ellas, como el cólera, registran cada año entre 1,3 y 4 millones de infectados y entre 21.000 y 143.000 muertos por esta causa, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Según señalaba en 2019 la OMS, más de 1.800 millones de personas en el mundo beben agua de fuentes contaminadas que pueden contener el bacilo del cólera, y 2.400 millones no disponen de instalaciones de saneamiento adecuadas. Pero además, es importante señalar en este momento que se ha reducido la ayuda internacional para mejorar la calidad del agua y el saneamiento.



Alcanzar el acceso a agua y saneamiento de calidad para todos para el año 2030 tal y como establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 contribuirá también a terminar con la malnutrición --objetivo 2 de hambre cero-- y prevenir la mortalidad neonatal e infantil.