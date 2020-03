Multas de hasta US$1.000 y 6 meses de cárcel para quienes no se queden en casa en California por el coronavirus

Por Univision.com

Solo aquellos que trabajan en hospitales, agencias del orden o supermercados pueden continuar desempeñando sus labores.



Los californianos se fueron a dormir este jueves sorprendidos por el histórico toque de queda parcial que ordenó el gobernador Gavin Newsom buscando detener la curva ascendente de los casos de coronavirus. Fue el primer estado del país que tomó una medida tan drástica.



La orden ejecutiva indica que no se debe salir de casa a menos que sea por actividades “esenciales”, como comprar alimentos, medicinas y gasolina; salir a caminar al parque; cuidar a un familiar enfermo o anciano; visitar al médico y trabajar en oficios considerados indispensables (doctores, enfermeros, policías, bomberos, empleados de supermercados, cajeros de bancos, etcétera).



Esta medida extraordinaria que afecta a más de 40 millones de personas en California entró en vigor desde la tarde del jueves (cuando el gobernador la promulgó) y permanecerá de manera indefinida.



¿Habrá un castigo para quienes no obedecen? ¿Bajo qué circunstancias se permite salir de casa? A continuación, te explicamos en qué consiste este mandato estatal por la pandemia del covid-19.



CUÁNDO SALIR DE CASA

A menos que sea estrictamente necesario, los californianos no pueden salir de sus hogares. Esto prohíbe las visitas sociales y los paseos recreativos. Se puede usar el auto, el transporte público y andar en bicicleta, pero únicamente cuando esa persona se dirige a realizar actividades “indispensables”.



Así lo describe el gobierno del estado: “Se requiere que todos en California se queden en casa, excepto para obtener alimentos, cuidar a un pariente o amigo, recibir atención médica necesaria o ir a un trabajo esencial. Si sale, mantenga al menos seis pies de distancia”.



El subjefe del sheriff del condado de Los Ángeles, Tim Murakami, explicaba en su cuenta de Twitter este viernes que ni siquiera se deben realizar visitas familiares.



“Un joven preguntó acerca de conducir de Santa Clarita a Chino (un recorrido de 65 millas) para visitar a sus padres. La respuesta es no, a menos que sea necesario brindar atención”, aclaró.



NEGOCIOS ABIERTOS Y CERRADOS

El gobierno de California establece que solo estos servicios permanecerán abiertos:



. Gasolinerías



. Farmacias



. Supermercados, bancos de alimentos, tiendas de conveniencia, restaurantes que vendan comida para llevar



. Bancos



. Lavanderías



. Oficinas de gobierno que ofrecen servicios sociales básicos



¿Qué está cerrado?



. Escuelas



. Restaurantes



. Bares y discotecas



. Cines y teatros



. Gimnasios



. Centros de convenciones