Guatemala: Eligen a puerta cerrada a magistrados del TSE

Por Prensa Libre

A dos días para que venza el plazo para el que fueron electos los actuales integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), este martes los diputados eligieron a los cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes para el periodo 2020-2026.

Debido a la emergencia por el Covid-19, los diputados sesionaron a puerta cerrada y no permitieron el ingreso a la prensa a la sesión plenaria, en la que estuvieron presentes 150 diputados de los 160 que integran el Congreso.

La sesión empezó con un minuto de silencio en memoria del fallecido por el covid-19 y se leyeron dos iniciativas de ley para la reactivación económica, la primera de Visión con Valores (Viva) y la segunda de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), las cuales fueron enviadas a la Comisión de Finanzas y Moneda presidida por el diputado Duay Martínez, del partido oficial.

Por hora y media los diputados discutieron sobre las dos iniciativas, en primer lugar para que se dispensaran de dictamen y empezar a conocer en primer debate y que después siga su discusión para consensuar las enmiendas.

También se propuso la creación de una comisión multipartidaria para conocer las dos iniciativas, cuya creación el bloque Todos había adelantado el lunes último que solicitaría; sin embargo, esta no recibió apoyo.

Muchos diputados gritaban que ya se había perdido el tiempo y que era mejor que se entrara a votar, porque había que elegir a los magistrados del TSE.

El diputado Jairo Flores de la UNE, indicó que esta crisis puede significar muerte y mientras haya personas con consciencia nadie acallaría su voz.

“La gente está muriendo en la calle y que hoy puede poner en riesgo y estamos en una emergencia mundial y nacional y elijamos a los magistrados a las 12 o una de la mañana, pero que le vamos a decir a la población que se queda en su casa, pero acá nadie ha dado una solución alterna mejor, ni la bancada oficial lo ha hecho”, manifestó Flores.

El diputado ponente de Viva, Aníbal Rojas dijo no estaban perdiendo el tiempo y que a eso se llegaba al Congreso. “Acá a eso venimos al Congreso y lo que estamos haciendo, tanto la bancada de la UNE y Viva no tiene un tinte político, sino -que es- para el país que es de vida o muerte y como no lo queremos entender, tenemos la oportunidad de trabajar”.

El diputado Óscar Chinchilla, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), señaló que las intenciones de ambas bancadas son buenas, pero no estaba de acuerdo con que se creara la comisión.

“Quisiera que este honorable pleno entrara a conocer la elección de magistrados, y que no se puede constituir una comisión específica o multipartidaria porque ya hay fallos de la Corte de Constitucionalidad, y esa se dio a petición de uno de los bloques, -con los que- se impidió la integración de comisiones”, aseguró.

La elección

Luego de la discusión, los diputados empezaron a votar por los magistrados del TSE.

Magistrados titulares

Gabriel Aguilera

Elizabeth Palencia

Mynor Franco Flores

Ranulfo Rojas

Blanca Alfaro

Magistrados suplentes

Marco Antonio Cornejo Marroquín

Marlon Josué Barahona Catalán

Ervin Gabriel Gómez

Noé Ventura Loyo

Álvaro Cordón Paredes

Quienes son los electos

Mynor Franco fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2009-2014, integró la Cámara Penal. Obtuvo 141 votos a favor, nueve en contra.

El segundo en ser electo fue Rafael Rojas Cetina quien es actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Él ha votado a favor de que no se le retire la inmunidad al diputado Felipe Alejos. Obtuvo 143 votos a favor y siete en contra.

Luego los diputados eligieron a Blanca Alfaro quien fue candidata vicepresidencial por el partido Prosperidad Ciudadana, hasta que el TSE anuló la inscripción de la planilla que encabezaba Edwin Escobar. También fue alcaldesa de Masagua, Escuintla e interventora del IGSS en el tiempo de la presidencia de Alfonso Portillo. Obtuvo 139 votos a favor y 11 en contra.

La siguiente en ser electa fue Irma Elizabeth Palencia, quien ha sido vinculada con militares en situación de retiro. Obtuvo 147 votos a favor y tres en contra.

El quinto magistrado titular en ser electo fue el exministro de Trabajo del gobierno de Jimmy Morales, Gabriel Aguilera. Él obtuvo 147 votos a favor y tres en contra.

Las reformas aprobadas en el 2016 establecieron una nueva forma de presidir el TSE. Esta será desempeñada por los mismos magistrados titulares, en forma rotativa en cinco períodos iguales, y comienza con el magistrado de mayor edad y siguen en orden descendente de edades.

“En la primera sesión que el Tribunal Supremo Electoral celebre después de haber sido instalado, procederá a designar al presidente y a establecer el orden de los magistrados vocales conforme a su derecho de asunción a la presidencia”, que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En está ocasión la presidencia del TSE la ocupará Mynor Franco.

Sesión permanente

Al finalizar la elección de magistrados titulares, el Congreso empezó a votar por los magistrados suplentes; sin embargo, ninguno por lo que habían llegado a acuerdos obtuvo los 107 votos que necesitaba. Por lo que lo que hubo una moción para que el Congreso se declare en sesión permanente.