Rusia: Putin podría seguir como presidente después de 2024

El Consejo de la Federación (el Senado ruso) ha aprobado este miércoles las enmiendas a la Constitución que permitirán al actual mandatario, Vladimir Putin, continuar en el cargo después de 2024 tras la supresión del límite de dos mandatos presidenciales, ha informado la agencia de noticias rusa Sputnik.

Las enmiendas a la Carta Magna, incluida la que suprime el límite de dos mandatos presidenciales, fueron ratificadas el martes por la Duma, la Cámara Baja rusa, a pesar de que Putin había manifestado 'a priori' su reticencia a la supresión del límite de mandatos.

La enmienda constitucional sobre el límite de mandatos presidenciales sostiene que "la regulación establecida del número admisible de mandatos (...) no impide a la persona que ejerció o ejerce el cargo de presidente de Rusia en el momento de la entrada en vigor de esta enmienda participar como candidato en las elecciones presidenciales (...) independientemente del número de mandatos que esta persona ya ejerció o ejerce en el momento de la entrada en vigor de la nueva enmienda".

Este importante cambio constitucional fue aprobado en segunda lectura en la Duma en el marco de un proyecto de ley sobre enmiendas a la Carta Magna que había propuesto Putin con un total de 382 votos a favor y 44 abstenciones.

En su intervención ante la Cámara Baja, que no estaba prevista inicialmente, Putin defendió el martes que no es "conveniente" proceder a suprimir el límite de dos mandatos presidenciales de la Constitución, si bien no cerró la puerta a esta posibilidad si cuenta con el aval del Tribunal Constitucional.

Putin, de 68 años, está completando su segundo y 'a priori' último mandato consecutivo, que termina en 2024, tras haber ejercido previamente el cargo entre 2000 y 2008, cuando pasó el testigo a Dimitri Medvedev y él se convirtió en primer ministro.

En todo caso, las enmiendas aprobadas tienen que ser avaladas ahora por los ciudadanos, que están llamados a las urnas en un referéndum el próximo 22 de abril.

Putin presentó el 15 de enero un paquete de enmiendas constitucionales, que la Duma aprobó en primera lectura el 23 de enero. Los cambios planteados prevén la transferencia de una parte de los actuales poderes presidenciales al Parlamento.

En concreto, la Cámara Baja obtendrá el derecho a aprobar las candidaturas del primer ministro, de sus segundos y de los ministros de Exteriores, Interior, Defensa, Justicia y de Situaciones de Emergencia tras consultarlo con el Senado.

A su vez, la Cámara Alta podrá designar y cesar en el cargo por recomendación del presidente al fiscal general y a sus adjuntos, así como cesar en sus cargos a los jueces del Tribunal Constitucional y del Supremo.

Durante su discurso de este martes, Putin señaló que las enmiendas tienen por objetivo fortalecer la soberanía y las tradiciones del país. "Esas enmiendas son necesarias desde hace tiempo y estoy seguro de que serán útiles para el país, la sociedad y nuestros ciudadanos porque van dirigidas a fortalecer nuestra soberanía, nuestras tradiciones y nuestros valores", indicó.