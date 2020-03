El Salvador pedirá pasaporte a guatemaltecos como medida por el coronavirus

Por Prensa Libre



El gobierno de El Salvador solo permitirá el ingreso de guatemaltecos con pasaporte vigente y no únicamente con DPI por el beneficio del CA-4.



El Instituto Guatemalteco de Migración informó que autoridades de El Salvador implementarán esta medida como prevención ante el brote de coronavirus que ya ha llegado a más de cien países en las últimas semanas, incluyendo muchos de Latinoamérica.



“El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, giró instrucciones sobre el ingreso de guatemaltecos a su país, indicando que pueden ingresar únicamente con pasaporte vigente, para verificar que la persona no haya estado días anteriores en países con casos confirmado de coronavirus covid-19”, detalle la información del Instituto Guatemalteco de Migración.



Este requisito se implementará para evitar la entrada de viajeros que hayan estado en países con pacientes infectados de coronavirus. En el caso de viajeros procedentes de España, Bukele prohibió la entrada, excepto casos especiales.



“La medida se toma porque había gente viajando a Guatemala, con el pasaporte (viniendo de países con restricción migratoria) y luego tratando de entrar a El Salvador con el DUI, utilizando beneficio del CA-4. Por lo tanto, hasta nuevo aviso, solo se podrá ingresar con pasaporte”, dijo el mandatario salvadoreño. Además, añade que a los pilotos de transporte de carga no se les solicitará pasaporte.



Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Belice no han reportado casos de coronavirus desde que se detectó la enfermedad en China; mientras, Costa Rica y Panamá ya confirmaron pacientes.