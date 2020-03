Thelma Aldana vive en EE.UU. como una migrante más

Por Soy502.com, VOANews.com



"Mi triunfo será cuando regrese a Guatemala" le declaró Aldana a la periodista Monique O. Madan, autora del reportaje "La exfiscal de Guatemala encuentra refugio en EE.UU. y en sus compañeros migrantes".



La exjefa del Ministerio Público (MP) vive con ayuda de migrantes que "le pagaron el alquiler, la factura del teléfono celular, donaron muebles, ropa". También tiene ayuda humanitaria de una organización sin fines de lucro de Costa Rica.



Entre los migrantes que menciona se encuentra Boris Ochoa y su esposa. Son propietarios de una empresa de limpieza y mantenimiento en Nueva Jersey.



Aldana relató al Miami Herald que la pareja le encontró un apartamento y luego aparecieron con un camión lleno de sorpresas.

Cambio de vida

La vida de Thelma Aldana cambió. Como la mayoría de guatemaltecos que recién llegan, no domina bien el inglés. Su educación y títulos universitarios no tienen peso y todavía está esperando un permiso de trabajo, se explica.



No tiene protección y cuenta que una de las cosas que ha disfrutado es la libertad. "Puedo quedarme dormida a menudo" -en los viajes que hace en tren-, y "cuando despierto, me río porque me sorprende estar viva. Si fuera Guatemala, estaría muerta", señala. Para muchos migrantes, y personas que viven en Guatemala, Thelma Aldana es una heroína.

Lea más: Thelma Aldana entre las '100 más influyentes' de TIME

"Luche por la democracia": exhorta a Giammattei

La exfiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, a quien el gobierno de Estados Unidos concedió asilo recientemente, conversó con la Voz de América acerca de la corrupción, la persecución política, las amenazas de muerte, lo que significa ser una exiliada más y aprovechó para enviar un mensaje al presidente Alejandro Giammattei.



Aldana es reconocida mundialmente por liderar junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) una lucha anticorrupción sin precedentes en el país.

Especial E&N: Adiós a Thelma Aldana, la fiscal más desafiante



Sobre el asilo otorgado por Estados Unidos expresó: "Es una mezcla de sentimientos porque da mucha traquilidad, da mucha paz, pero también nostalgia (...) No es fácil desprenderse de los hijos, de la familia, del país al que uno pertenece y del que ha tenido que salir forzado por las circunstancias".



Explicó que se encontraba en El Salvador cuando supo por intermedio de la DEA que se preparaba un atentado en su contra y que le recomendaron no regresar a Guatemala.



Aldana recordó los "eventos de criminalización" en su contra para evitar su participación en el proceso electoral como candidata a la presidencia de Guatemala.



En conversación con VOA Noticias dijo que se ha tratado de "una venganza por el trabajo" que hizo como funcionaria desde el Ministerio Público de su país.



"Resultó en Estados Unidos. Yo tenía una entrevista con una cadena de televisión de Estados Unidos y me debo quedar acá, sin equipaje, sin estar preparada, he tenido que empezar de cero", expresa.



Aldana dejó el cargo como fiscal en mayo de 2018 y aspiró la presidencia de la República con el Movimiento Semilla, pero finalmente no fue inscrita como candidata presidencial.



La exfiscal tiene dos órdenes de captura en Guatemala, de las cuales una contempla una orden de extradición.