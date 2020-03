EE.UU. reporta su primera muerte por nuevo coronavirus

Por AP



Autoridades sanitarias del estado de Washington confirmaron este sábado la muerte de una persona por el coronavirus tipo COVID-19, la primera que se da por el patógeno en Estados Unidos.



Los funcionarios estatales emitieron un breve comunicado de prensa anunciando la muerte y no dieron más detalles.



El personal sanitario en California, Oregón y Washington estaban preocupados por la propagación del nuevo coronavirus a través de las comunidades de la costa oeste después de confirmar que tres pacientes fueron infectados por medios desconocidos.



Los pacientes -una mujer mayor del norte de California con enfermedades crónicas; una estudiante de secundaria en Everett, Washington, y una empleada de una escuela del área de Portland, Oregon-, no habían viajado recientemente al extranjero ni tuvieron contacto con un viajero o un persona infectada, detallaron las autoridades.



Los casos anteriores en territorio estadounidense incluyen a tres personas que fueron evacuadas de la ciudad de Wuhan, 'epicentro' del brote; a 14 personas que regresaron de China, o sus cónyuges; y a 42 pasajeros estadounidenses en el crucero Diamond Princess, que fueron trasladados a bases militares estadounidenses en California y Texas para ser puestos bajo cuarentena.



El número de casos de coronavirus en EE.UU. es considerado como reducido. En todo el mundo, la cifra de personas enfermas por el virus rondaba el viernes alrededor de 83.000, y hubo más de 2.800 muertes, la mayoría de ellas en China.



No obstante, los funcionarios de Salud estadounidenses no están tomando ningún riesgo. Algunas comunidades, incluida San Francisco, ya han declarado emergencias locales en caso de que necesiten obtener fondos del gobierno.



En el condado de Orange, en el sur de California, la ciudad de Costa Mesa acudió a los tribunales para evitar que los funcionarios de salud estatales y federales transfieran a docenas de personas expuestas al virus a bordo del Diamond Princess en Japón a una instalación estatal en la ciudad.



Los pasajeros, incluidos algunos que dieron positivo para el virus y se sometieron a atención hospitalaria, se habían quedado en la Base de la Fuerza Aérea Travis en el norte de California.



Los nuevos casos de coronavirus de origen desconocido marcan una escalada del brote mundial en EE.UU. dado que representarían que el virus podría extenderse más allá del alcance de las medidas preventivas como las cuarentenas, aunque los funcionarios de salud estatales dijeron que era inevitable y que el riesgo de transmisión generalizada sigue siendo bajo.