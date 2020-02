Tax Justice Network ubica a Panamá entre los países menos transparentes en materia financiera

Por La Prensa (Panamá)



Panamá ocupó la posición 15 en el índice que realiza el Tax Justice Network. La calificación lo ubica entre los más opacos en transparencia financiera.



Aunque la nación, según el organismo, figura entre las más susceptibles respecto al secreto financiero, en la clasificación le preceden Isla Caimán, Estados Unidos, Suiza, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Japón, islas Vírgenes, los Países Bajos y los Emiratos Árabes Unidos.



El índice califica el sistema legal y financiero de cada país con una puntuación de secreto de 100, donde un 0 de 100 es transparencia total, y un 100 de 100 es secreto total.



Panamá ocupa el puesto 15 en el Índice de Secreto Financiero 2020, con un puntaje de 72. “Dentro del ranking de los veinte primeros, Panamá sigue siendo una jurisdicción de particular preocupación”, según indica el reporte.





Entre los 20 primeros países más opacos en materia de secreto financiero, Panamá es el único de América Latina. Se evaluaron 133 países.



Un rango más alto en el índice significa que la jurisdicción desempeña un papel importante a nivel mundial al permitir la banca secreta, la propiedad anónima de compañías fantasmas, la propiedad inmobiliaria anónima u otras formas de secreto financiero. Esto, a su vez, permite el lavado de dinero, la evasión de impuestos y las enormes concentraciones de riqueza no gravada en el extranjero, explica Tax Justice Network en su reporte, con fecha del 18 de febrero de 2020.



El reporte menciona someramente las reformas legales que ha adoptado el país con miras a ser transparente en materia fiscal. Reporta de forma puntual la penalización de la evasión de impuestos de manera intencionada a partir de US$300.000.



En estos casos, como menciona Carlos Barsallo, abogado y presidente de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, “no se trata de las leyes, el problema radica en su no aplicación o mala elaboración”.



Algo que Barsallo destaca del informe de Tax Justice Network es la inclusión de jurisdicciones que usualmente no cubren otros listados. “Ese es un valor agregado importante”, puntualizó.



En este punto, Tax Justice Network precisa que al identificar a los proveedores más importantes de secreto financiero internacional, el Índice de Secreto Financiero revela que los estereotipos tradicionales de los paraísos fiscales son erróneos.



“Los proveedores de secreto financiero más importantes del mundo en su mayoría no son islas pequeñas rodeadas de palmeras, como muchos suponen, sino algunos de los países más grandes y ricos del mundo. Los países miembros ricos de la OCDE y sus satélites son los principales receptores o conductos de estos flujos ilícitos".



De acuerdo con el reporte, Estados Unidos ha superado a Suiza en una clasificación global de países más cómplices en ayudar a las personas a ocultar sus finanzas del estado de derecho, pero Caimán ha superado a ambos para clasificar como el peor.



Tax Justice Network es una red internacional independiente que se dedica a la investigación y análisis en el área de tributación internacional y regulación financiera.