Presidente de Honduras no buscará segunda reelección en 2021

Por DW.com



El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó este jueves (13.02.2020) que no buscará una segunda reelección en los comicios generales de 2021 y abogó por la construcción de un "nuevo proceso electoral de primera".



"Hay que cortar por lo sano con las especulaciones, he sido claro y lo vuelvo a reiterar: Juan Orlando Hernández cumplirá su servicio al país cuando termine este Gobierno, punto. Como lo he dicho, la reelección debe ser como en Estados Unidos, por una sola vez”, declaró Hernández, según un comunicado de la Presidencia hondureña.



El gobernante fue reelegido, para un período de cuatro años, en las elecciones del 26 de noviembre de 2017, en los que la oposición aduce que hubo "fraude" y alega también que no podía ser candidato porque la Constitución no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad.

"Tengo una decisión firme"

En efecto, la Constitución hondureña no permite la reelección presidencial, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2015 dejó abierta esa posibilidad.



Hernández aseguró que desde que asumió su segundo mandato, el 27 de enero de 2018, decidió que no buscará "otra reelección" en Honduras, que vive una crisis política y social desde 2009 a raíz del golpe de Estado al depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya.



"Tengo una decisión firme desde que inicié esta segunda gestión y lo he dicho con claridad", enfatizó el gobernante, al instar a los hondureños a que "no caigan en el juego de los perversos que andan buscando mantener entretenido al pueblo mientras ellos andan en otras cosas”.



A los sectores que especulan con una nueva reelección, les pidió que "busquen qué hacer, trabajen seriamente, hagan su compromiso con Honduras, no anden especulando porque con el tiempo van a quedar de mentirosos”.