Rusia envía aviones del Ejército para evacuar a ciudadanos de China por coronavirus

Por AP



Rusia envió este sábado aviones de su Ejército para evacuar a ciudadanos de su país que se encuentran en Wuhan y en otras áreas afectadas por el brote del coronavirus 2019-nCov.



El Gobierno ruso se une así a varias administraciones europeas que decidieron enviar unidades de este tipo para traer de vuelta a sus connacionales. Sin embargo, estas operaciones no han estado exentas de incidentes.



Por ejemplo, un avión militar alemán que llegó este sábado a Fráncfort enfrentó un retraso después de que autoridades rusas le negaron el permiso para hacer una escala en Moscú, esto para hacer recargar combustible y realizar un cambio en la tripulación.



Annegret Kramp-Karrenbauer, ministra de Defensa de Alemania, señaló que el avión recibió el permiso de entrar en el espacio aéreo ruso, pero de no de aterrizar debido a que Rusia argumentó que no tenía "la capacidad suficiente" para permitir esa operación.



"Junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin duda discutiremos la próxima semana qué otras razones hay más allá de la explicación oficial sobre la capacidad insuficiente en el aeropuerto de Moscú", dijo.



La agencia de noticias rusa RIA-Novosti señaló, citando a una fuente de aviación no identificada, que el país no estaba autorizando escalas a ningún vuelo de evacuación de terceros países.



La autoridad de aviación de Rusia no pudo ser contactada para hacer comentarios al respecto.