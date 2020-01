Nando Castillo, el impulsor del resurgimiento de la vieja Tegucigalpa

Por José Barrera – estrategiaynegocios.net

La compañía Raíz Capital es uno de los protagonistas de la revitalización del centro histórico de la capital hondureña con la campaña ‘Vuelve al centro’, una iniciativa que busca consolidar a Tegucigalpa como la capital creativa del istmo centroamericano.

Su CEO, Nando Castillo, inició con esta tarea hace seis años, con la intervención de un viejo hotel que se reconvirtió en un edificio de apartamentos. Al cierre de 2019 el proyecto avanza y ha logrado la reconversión de 11 propiedades y la recuperación de un área equivalente a un kilómetro cuadrado.

“Comenzamos hace seis años como un experimento. El logro es demostrarle a la gente que sí es posible rehabilitar al centro y las cosas que son posibles de hacer. No es regresar al pasado, sino reconstruirlo para llegar al futuro, esto implica una evolución”, dijo Castillo, un arquitecto de 46 años, especializado en desarrollo inmobiliario y desarrollo de vivienda y con experiencia en urbanismo en EE. UU.

La primera intervención fue en el antiguo hotel La Ronda el cual se convirtió en el epicentro de la iniciativa ‘Vuelve al centro’, con el que comenzó una tarea para reconquistar a los capitalinos y abrir nuevos e innovadores espacios.

“Mucha gente dejó de ir al centro y otros, los más jóvenes, ni siquiera lo conocen. Estamos dando a conocer la riqueza de lo que siempre hemos tenido. Pero, no es solo Vuelve al centro, sino que es un vení, volvé a tus raíces, volvé a tu estilo de vida original, al balance, a un estilo de vida sostenible. En la medida que las poblaciones se fueron distanciando del centro, el estilo de vida cambió y se desunieron. Nosotros queremos volver a la resiliencia del pasado”, explica Castillo.

Mediante su apuesta, este emprendedor social busca que su trabajo le dé un ejemplo a otros centroamericanos a quienes busca demostrar que es posible romper esquemas cuando se ponen metas y se trabaja duro. “Yo tengo una torre de 30 pisos y no es por presumirla, sino que quiero que la gente vea que la innovación sirve, que es posible soñar, simplemente rinde frutos, eso es lo que quiero enseñarle a los jóvenes”, añade.

Seis años después de iniciar con la recuperación del centro de Tegucigalpa, cree que ha logrado cambios. “Comprobamos que hay capitalinos que quieren pasarse al centro, rompimos la barrera psicológica de vivir en la zona, también hicimos ver que es posible revitalizar. Tegucigalpa y Comayagüela la van a ver como antes y después del centro. Mucha gente nos cree y apoya, nos dan aliento, pero siempre hay gente que nos dice que eso no va a funcionar”, matiza.

En la visión de convertir al centro de Tegucigalpa en la capital creativa de Centroamérica, Castillo ha encontrado apoyos importantes y ha trabajo con entidades como Unitec, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Interamericano para el Desarrollo, con los que está llevando este emprendimiento a otro nivel y que cobra impulso como Naranja Republic, el cual fue nombrado así porque están trabajando de dar vuelta al término “Banana Republic”, que es negativo, y enfatizar los esfuerzos por su impacto en la economía naranja. “Esa iniciativa está tomando fuerza y como desarrolladores inmobiliarios estamos enfocados en ellos, que usarán espacios para arte, cultura, restaurantes, hoteles”, dijo.

En este camino el BID es un aliado estratégico, ya que el potencial de estos planes de recuperación es clave.

Una de las mayores conquistas es el desarrollo de Casa Quincho, un proyecto del centro histórico de Tegucigalpa (en los alrededores del parque central de la ciudad), descrito como “un espacio creativo donde todos los emprendedores, artistas, FreeLancer, inventores y locos están invitados a formar parte de una comunidad con una nueva visión cultural y de mercado”.

Castillo habla de casos detonantes y reconoce que es grato que la gente hable de estas iniciativas y crea en el proyecto. “Esto es como una bola de nieve, cae y va creciendo. Ya hay gente que nos busca para colaborar con nosotros”, dice.

“Estamos haciendo un caso de estudio. Somos una iniciativa regional”, explica el CEO de Raíz Capital quien reveló además que ha estado involucrado en la revitalización del Casco Viejo de Panamá, de dos zonas de Ciudad de Guatemala y que además están en conversaciones para aliarse con socios en el proceso de recuperación del centro histórico de San Salvador. Todo partiendo de la premisa de que este tipo de intervenciones se pueden hacer en cualquier lado.



“Lo que más me emociona es que realmente tenemos riqueza natural e histórica, en cuanto a las relaciones entre la región hay talento, potencial. Me emociona el sentimiento que hay tanto por hacer en Centroamérica, siento que hay muchas cosas que hacer”, valora.

Raíz Capital, empresa de impacto social

Castillo explica que el camino no es sencillo y que la primera gran barrera por romper es la de la incredulidad. “Hay personas que dicen que no funcionará, que es muy temprano… es como frustrante. Yo estoy acostumbrado, pero el nivel de frustración no disminuye, pero porque es un síntoma del problema que fácil creen en lo malo y cuesta creer en lo bueno”, dice.

El empresario considera que sus proyectos tienen un alto impacto social, el cual está integrado a la operación de la empresa. En ese sentido, reconoce que hay que romper un paradigma, ya que muchos piensan que este impacto solo se logra a través del desarrollo de obras de caridad. “Muchos empresarios ven como crítica, cuando uno les dice que tienen que ser de economía sustentable”.

El impacto de las intervenciones es palpable, se estima que en los últimos seis años se han generado al menos 450, además de los relacionados con los proyectos de construcción. Catillo está seguro que con “Vuelve al centro” se ha generado mayor actividad económica. “No lo hacemos solos, somos catalíticos, somos la pieza clave para que la gente llegue y consuma”, dice el emprendedor que ve este desarrollo como una palanca tanto para el turismo como para la economía naranja en su conjunto.

“Estaño satisfechos, pero hace falta mucho… estamos en pañales, pero es agradable ver el impacto que hemos causado, y es bonito que los stakeholders entiendan este punto. El diálogo con la comunidad debe hacerse. Las soluciones aparecen orgánicamente”, puntualiza.

¿Cuál considera que será su gran legado?

Nando Castillo cree que será demostrar a la gente que es posible impactar desde el sector privado. “Me bromean que si voy a tirar a alcalde, pero no, tengo un freno con probar qué se puede hacer desde el sector privado”. El CEO de Raíz Capital cree que perderá legitimidad si se lanza a la política, porque es un fiel creyente de se puede hacer mucho desde la trinchera de la empresa privada. “La política no es un requisito para hacer cambios”, sentencia.

“Los centroamericanos debemos entender que nuestros gobiernos no tienen la capacidad para resolvernos los problemas, sino que debemos enfocarnos y trabajar por resolverlos. Nosotros queremos comunicar a otras empresas que dediquemos energías a llenar”, detalla.

Nando Castillo sostiene que en los gobiernos locales y nacionales hay falta de estrategia, pero que iniciativas como la que encabeza están enfocados en llenar los vacíos que existen. “Las alcaldías en Honduras tenían departamentos de urbanismo y de planificación, pero luego se perdió, en la década de los 80, soñaban cómo tendría que ser la ciudad, pero ahora solo ven que se cumplan leyes, recaudar impuestos, se han vuelto policías. No es que son malas personas o corruptas, sino que nosotros, como Naranja Republic, llenamos los vacíos”, puntualiza.