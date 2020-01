Bryan Pérez, la gran promesa del surf de El Salvador

Por Claudia Contreras - estrategiaynegocios.net

“Vengo de una familia bien humilde. Somos cuatro hermanos: tres varones, una mujer. Vivo en una de las mejores playas de Centroamérica y del mundo. Se llama Punta Roca. Siempre iba a mirar el mar, veía a la gente que estaba surfeando, a los turistas en la playa.

A los 7 años, mi papá me llevó a surfear en playa La Paz, en La Libertad. Desde la primera ola, desde que me paré en la tabla hice una conexión increíble con el mar. Me fue gustando más y más”, recuerda.

Así nació la carrera del protagonista del surf salvadoreño. En agosto de 2019, Bryan Pérez ganó el bronce en los Juegos Panamericanos en Lima, el primer premio para El Salvador en esta disciplina. “Se lo dedico a El Salvador, a mi familia que me está apoyando y a todos los salvadoreños”, dijo el atleta tras la competencia.

A sus 20 años, el surfista salvadoreño también es el subcampeón del Torneo ALAS Latin Pro Seis Estrellas. El campeonato de ALAS (Asociación Latinoamerica de Surfistas Profesionales) se realizó en noviembre de 2019. “Logré el III Lugar en los Panamericanos 2019 en Lima, algo que no se había dado en el surf (salvadoreño). Para mí eso fue lo mejor del año 2019: quedar de tercero en ese evento tan grande, donde están los mejores del mundo, fue lo mejor. Quedé segundo (lugar) en el ALAS, quedé en el puesto 29 del ISA World Surfing. Ha sido un año de buenos resultados”, recapitula. A finales de noviembre de 2019, El Salvador también fue la sede del ISA World SUP and Paddleboard Championship.

La rutina de Bryan arranca a las 5 de la mañana, incluso en días libres. “Alas 5:30 AM ya estoy en el agua surfeando o entrenando hasta las 9 de la mañana. El entrenador me habla de qué debo mejorar. Son 3 a 4 horas en el agua. Salgo, desayuno bien, de ahí hago estiramiento.

Con el entrenador miramos un videoanálisis, siempre me dice qué debo mejorar, qué hago mal, qué hago bien. En la tarde, surfeo otras dos horas y tengo entrenamiento físico. Tengo una dieta controlada. Cuesta adaptarse, pero con el tiempo uno se va acostumbrando”, apuntó Pérez, quien también recordó que a los 14 años fue campeón nacional. “A corta edad estaba con sueños grandes, poniéndome metas grandes. Gracias a Dios lo logré”.

La apuesta por el surf

El Gobierno salvadoreño anunció que invertirá en 21 kilómetros de playa con la declaración Zona Turística de Interés Nacional Surf City. El proyecto implica la integración de las mejores playas del país, un espacio que ya reúne a 250 empresas turísticas, en su mayoría microempresas y pymes dedicadas a la alimentación, alojamiento, recreación y transporte.

La zona tiene capacidad de alojar a 3.612 turistas, en 887 habitaciones, y atender a 22.247 comensales en 159 restaurantes.

Hasta el 2018, el turismo generó 300.000 empleos según datos del Ministerio de Turismo de El Salvador, en su mayoría del sector informal y 50.000 registrados en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

El nuevo Ejecutivo quiere crear 500.000 puestos de trabajo en la próxima década, según declaraciones de la ministra del ramo, Morena Valdez, en agosto de 2019.

Para Pérez, la llegada de estos eventos de surf al país impulsa el desarrollo de la zona donde nació y donde se convirtió en un surfista orgullo de El Salvador.

“Hay muchos atletas extranjeros que disfrutan de las olas del país. En El Salvador siempre tenemos olas, todo el año. La época más pequeña es ahorita (entre noviembre y marzo). Pero siempre hay olas. Todo el día hay olas con punta derecha, tienen fuerza, hay fondo de piedras, lo que hace que las olas tengan fuerza y sean más perfectas. Punta Roca, Punta Mango, Las Flores son las mejores playas del mundo”, dijo el popular deportista.

¿Qué es lo que más le emociona de hacer surf? “Siento orgullo de representar a El Salvador que es un país pequeño, pero somos luchadores, no nos rendimos por nuestros sueños. Siempre estamos buscando cada día más. Eso hace que valga más ese sueño, luchar más fuerte para cumplirlo, perseguirlo y hacerlo con cariño.

Los salvadoreños alcanzamos nuestros sueños dándolo todo. Me da orgullo representar a El Salvador y ponerlo en lo más alto que se puede”.

Bryan Pérez siente mucha responsabilidad al inspirar a los niños, incluso ha pensado en crear una Escuela de Surf en Punta Roca. Dedica tiempo para enseñar a los más pequeños de su comunidad a surfear.

“Me gusta ayudar a los niños. Hago eventos pequeños para apoyarlos en lo que pueda, doy consejos sobre qué es el surf, qué necesita el surf. Hago competencias, regalo tablas. Les digo a los niños que crean en sus sueños, que sueñen en grande, que luchen, que se mantengan motivados”, apuntó.

Su positivismo es parte de su ser luchador. “En la vida hay muchas cosas que nos entristecen, pero tenemos que darles tiempo, permanecer fuertes, soñar alto. Me mantuve con más alas que con miedo. Eso ha hecho la diferencia, no me he dado por vencido. He estado sin apoyo suficiente por muchos años, pero me mantuve positivo, con muchas ganas”.

Los retos de Surf City

En diciembre de 2019, la República Popular China anunció que apoyará una serie de construcciones para las playas de Surf City: calles peatonales, aceras, malecones, cableado eléctrico subterráneo. Una delegación técnica china ya comenzó los estudios técnicos de factibilidad.

Para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la zona costera necesita un buen abastecimiento de agua y tratamiento de aguas negras.

La autónoma anunció que construirá cuatro pozos en la zona costera, cuatro tanques de distribución y seis equipos de bombeo, así como 42 km de tubería para servicio de agua potable. Además, la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL) anunció la inversión de US$23 millones para expandir la red de transmisión eléctrica.