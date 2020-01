Costa Rica: Advierten de peligrosa radiación UV durante este viernes

Por crhoy.com



Para este viernes se espera que la radiación ultravioleta sea muy alta, por lo que se pide a la población tomar las medidas y no exponerse directamente al sol. Los habitantes de Guanacaste que tendrán una radiación de 11, y en San José que será de 12.

Cambio climático

Cuando el índice de radiación UV es alto (sobre 8 y 10) las recomendaciones de protección solar deben ser estrictas.



La radiación ultravioleta (UV) es uno de los principales factores de riesgo para la mayoría de los cánceres de piel.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre un 50 y 90% de los casos de cáncer de piel son causados por la radiación ultravioleta de origen solar, de ahí la importancia de no descuidarse.

Lea más: ¿Nuestro cerebro impide que actuemos contra el cambio climático?



Por eso es muy importante no solo aplicarse un bloqueador solar durante todo el año, sino también saber cómo hacerlo correctamente a fin de potenciar su función. Tome en cuenta los siguientes consejos:



- Lo ideal es no exponerse al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

- En la arena, los rayos solares se reflejan, por lo que es imprescindible siempre aplicarse el bloqueador.

- Utilice protector solar con un FPS número 15-20 como mínimo.

- Utilícelo incluso los días nublados.

- Aplíquelo en la piel 30 minutos antes de exponerse al sol.

- Es importante repetir la aplicación del protector al menos cada 4 horas si la exposición solar es muy intensa.

- No olvidar colocarse protector solar en las partes sensibles como: cara, orejas, cuello, nariz, empeines y manos.