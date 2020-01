Diputados panameños archivan proyecto de reformas a la Constitución

Por La Estrella de Panamá



El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el retiro y ordenó el archivo del proyecto de Acto Constitucional No.1 que reforma la Constitución Política de la República de Panamá.



Tras algunas intervenciones de diputados de diversas bancadas, el pleno acogió de forma mayoritaria la recomendación de la Comisión de Gobierno para el retiro de este proyecto de Acto Constitucional, tal cual como lo había solicitado el Órgano Ejecutivo.



Con el archivo de este proyecto, el Órgano Ejecutivo tendrá el camino abierto para proceder con la convocatoria de un diálogo con la intermediación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tal como lo anunció el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Las posturas de los diputados

Previo a la votación para el archivo de este documento el diputado del partido Panameñista, Luis Ernesto Carles tras cuestionar el mecanismo como se discutió el proyecto de reformas y la manera como se quiere retirar ahora, indicó que el mejor mecanismo para reformas la Constitución es a través de una Asamblea Constituyente Paralela.



También cuestionó que el presidente de la República quiera continuar este diálogo teniendo como moderador al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tras señalar que Panamá tiene suficientes facilitadores como para que se utilice a un organismo que asegura, "está bien definido sobre temas puntuales sobre temas que dividen a la población panameña".



En tanto, la diputada del Movimiento Liberal Republicano nacionalista (Molirena), Corina Cano recalcó que durante las consultas del proyecto de reformas constitucionales, sí se dio el espacio para que todos los interesados en emitir sus opiniones y recomendaciones asistieran a esas sesiones.



Lamentó que muchas de las personas que se esperaban acudieran a esta fase de consultas no asistieran.



Agregó además que puede señalar que no necesariamente el 100 % de las personas que hablaron en el pleno de la Asamblea durante el receso legislativo sobre las reformas constitucionales pedían su retiro, ya que muchos resaltaron que se habían incluido normas importantes en el Primer Acto Constitucional.



Manifestó que en el nuevo diálogo que convocará el Ejecutivo, es importante que la ciudadanía participe y le dé la relevancia correspondiente.



En tanto, el diputado Hernán Delgado del partido Cambio Democrático (CD), afirmó que sí hubo muchas improvisaciones a lo interno de la Asamblea en el proceso de discusión y aprobación del proyecto de reformas constitucionales.



Afirmó que ninguno de los diputados tiene la idoneidad y la capacidad para redactar normas para ser incluidas en una reforma a la Constitución Política Nacional.



Sostuvo que la Comisión de Gobierno hizo el trabajo que pensó que tenía que hacer, pero aseguró que "el trabajo de ellos fue marchitado cuando el proyecto llegó al pleno de la Asamblea, que finalmente aprobó un proyecto carente de fundamento jurídico”.



Por su parte, el diputado suplente Agustín Shellhorn abogó para que en un nuevo proyecto de reformas constitucionales se incluya un acápite dedicado exclusivamente al campo de la educación.



Afirmó que en el proyecto archivado no se centró ni se desarrolló el tema del fortalecimiento de la educación, a pesar de las carencias existentes en este sector, pero sí se hizo énfasis en los tres órganos del Estado.



Mientras que el diputado Edison Broce, dijo estar preocupado por el vaivén en la discusión del tema de las reformas constitucionales. “Hay que ser serios. Este diálogo hay que tenerlo, pero con seriedad y escuchar cuáles son las necesidades reales de la población, no las cosméticas”.



Aunque se mostró de acuerdo con un diálogo para elaborar un nuevo proyecto de reformas constitucionales, Broce consideró que no se necesita de la intervención de una organización internacional para la elaboración del documento más importante para el país.