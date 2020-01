Trump rompió récord de 'tuits presidenciales'

Por Bloomberg



Donald Trump estableció un récord de tuits presidenciales durante el segundo día del juicio político en su contra, que se lleva a cabo en el Senado de Estados Unidos, según un recuento del sitio web Factbase.

142 tweets on @realDonaldTrump and holding as of 6:35 pm... 124 retweets. 161 is the number to hit to tie 1/5/15's record...