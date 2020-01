Año Nuevo chino: 3.000 millones de viajes y alertas por expansión de coronavirus

Por Bloomberg

El nuevo virus respiratorio que está arrasando en China es difícil de detectar, potencialmente mortal y no podría haber estallado en peor momento.



Esta semana marca el pico de la mayor migración humana en el mundo, ya que cientos de millones de chinos viajan para las festividades del Año Nuevo Lunar. Para reunirse con la familia, pasarán largas horas en autobuses estrechos, trenes nocturnos y aviones herméticos, compartiendo aire recirculado y gérmenes con cientos de compañeros de viaje.

“El periodo de viaje del Festival de Primavera es largo y los trenes pueden estar llenos. Algunas personas ya están enfermas y en camino, por lo que podría no haber una forma muy efectiva de controlarlas ”, dijo Zhong Nanshan, un experto en enfermedades respiratorias que dirigió la investigación sobre un tratamiento para el SARS, un brote viral similar que arrasó China en 2003.





Es difícil imaginar un desafío mayor para los trabajadores de salud pública en China y, a medida que se extienden los casos, en todo el mundo. En 2019, los viajeros chinos hicieron casi 3.000 millones de viajes durante el periodo de viaje de primavera de 40 días, aproximadamente comparable a 25 pesadillas consecutivas de viajes de Acción de Gracias.



Para tratar de contener el contagio, los aeropuertos, las estaciones de tren y las estaciones de autobuses de larga distancia en China, así como los aeropuertos de todo el mundo, han instalado monitoreo de temperatura para los viajeros, aunque los expertos reconocen que la fiebre es solo un síntoma del virus similar a la neumonía.

En Wuhan, el centro del brote, las autoridades han tomado medidas más dramáticas para mantener a 11 millones de residentes, y algunos grupos de turistas desafortunados, dentro de los límites de la ciudad. En los últimos nueve días, el gobierno de Wuhan ha instalado 35 termómetros infrarrojos en el aeropuerto, estaciones de tren, estaciones de autobuses de larga distancia y muelles. Ha equipado a los trabajadores con 300 termómetros de mano. Los pasajeros con fiebre son referidos a instituciones médicas locales; sus boletos son reembolsados ​​o reprogramados.





Las autoridades dijeron el miércoles que la ciudad ha sido sometida a una fuerte supervisión, se han cancelado las reuniones públicas durante el periodo de vacaciones y se ha prohibido la salida de los grupos de turistas.

El miedo al contagio, y los recuerdos del SARS , que cobró 800 vidas antes de que fuera contenido, han teñido la alegre fiesta con tensión y paranoia. "Queremos ir a casa, pero no nos atrevemos", dijo Huang Ceyu, quien trabaja en una empresa de tecnología de la información en Beijing. Él y su esposa cancelaron sus planes de tomar un tren nocturno a Wuhan, donde viven sus padres, el 23 de enero.



"Como familia común, no sabemos cómo prevenir esta infección", dijo. “No hay forma de que las personas sepan si tienen el virus o no. Incluso el personal médico está infectado. Nos preocupa que si mis padres se infectan, no sabremos cómo tratarlos ".



Huang devolvió sus boletos de tren. El Grupo de Ferrocarriles del Estado de China acordó reembolsar los boletos hacia o desde Wuhan. El gobierno está alentando a las aerolíneas a hacer lo mismo; Cathay Pacific y varias aerolíneas nacionales han acordado renunciar a los cargos extra para los pasajeros que quieran reprogramar o cancelar su viaje allí.



Fuera de Wuhan, los viajeros parecen relativamente menos ansiosos. En la estación de trenes Hongqiao de Shanghái en la noche del martes 21 de enero, hubo pocos signos externos de una epidemia que se extendía 840 kilómetros hacia el oeste, sin controles de temperatura ni advertencias de salud.

En este momento, los funcionarios gubernamentales reconocen que es demasiado pronto para decir qué tan grave será el brote o qué tan rápido se propagará. Sin embargo, casi todos piensan en la epidemia de SARS. El gobierno fue criticado por minimizar la gravedad del virus y dejar que se propagara, sin control, durante demasiado tiempo.





Más allá de los enfermos, el SARS afectó a casi todas las facetas de la vida china. Las escuelas cerraron y los estudiantes fueron enviados a casa. La gente dejó de viajar, salió a comer e ir de compras; los lugares públicos se convirtieron en riesgos para la salud. En el punto álgido del brote, el crecimiento trimestral de China se redujo en 2 puntos porcentuales, arrastrado por el transporte, los hoteles y la restauración. El crecimiento de las ventas minoristas se hundió a un mínimo histórico.



A partir de ahora, el brote actual parece menos letal que el SARS. Si los efectos son los mismos depende de qué tan rápido se propague y cuánto dure.



"Si utilizamos el SARS como referencia, si la nueva neumonía dura mucho tiempo, podría provocar una caída en el turismo", dijo Tommy Xie, economista de Oversea-Chinese Banking. "También afectará la taquilla de la película , restaurantes y otros consumos. El primer trimestre puede ser el más afectado ".



Es demasiado pronto para decir qué tan grave será el brote, pero está claro que cualquier cosa que frene el consumo y los viajes arderá. Los viajes hacia y desde Wuhan se verán afectados, pero si eso se propaga depende de cuán grave sea la situación del virus, dijo Zeng Fanzhe, analista de transporte de Tianfeng Securities con sede en Beijing.



El Año Nuevo Lunar es también una de las temporadas de cine más importantes de China: el año pasado, el periodo de siete días representó casi el 10 por ciento de las ventas anuales de boletos. Ahora, conscientes de que los espectadores pueden desconfiar de los espacios reducidos, algunas plataformas de venta de entradas en línea han prometido reembolsos incondicionales para aquellos que compraron entradas para el cine en Wuhan.



Aún así, algunos viajeros no pueden ser persuadidos para quedarse en casa. El nativo de Wuhan, Bu Shi, hizo sus planes para un viaje de 11 días por la costa de California en septiembre, y el 21 de enero fue al aeropuerto. La terminal parecía tranquila, y los empleados de la aerolínea que lo registraron llevaban máscaras quirúrgicas. Antes de poder abordar su vuelo de China Southern a San Francisco, tuvo que pasar por un punto de control de temperatura. Hubo otro chequeo de fiebre antes de abordar.



"Estaba un poco preocupado de que me bloquearan la entrada a los Estados Unidos", dijo. "Mi amigo también bromeó diciendo que podría ser repatriado en el momento en que aterrice en Estados Unidos".



Cuando su vuelo aterrizó de manera segura en San Francisco, recibió una tarjeta amarilla brillante de los Centros para el Control de Enfermedades que alertaba a los pasajeros sobre el brote. "Si ha estado en Wuhan en las últimas 2 semanas y desarrolla fiebre, tos o tiene dificultad para respirar, busque atención médica de inmediato", decía.



Huang Ceyu, el trabajador de TI que canceló su viaje a casa, consideró brevemente traer a sus padres de Wuhan para celebrar con ellos en la capital. Al final, decidió que no valía la pena el riesgo.



"No estábamos seguros de si llevarían el virus a Beijing", dijo. Les compró máscaras y dijo que sus vidas en realidad no han sido tan perturbadas. "A veces el clima es el mejor a la vista del tifón".