Honduras: Cafetaleros preocupados por falta de cortadores y caída del precio

Por La Prensa de Honduras



El sector cafetalero de Honduras se encuentra preocupado nuevamente por la caída del precio del café, la falta de cortadores y la baja productividad en las fincas por efectos del cambio climático.



El precio del café que en esta cosecha 2019-2020 había tenido un incremento de más del 30% -llegando a los US$138 por quintal- comparado con la cosecha 2018-2019 donde el precio promedio estuvo en los US$107, sin embargo, el precio ha vuelto a caer a los US$112,15 por saco, situación que mantiene alerta a los productores, a pesar que los datos a nivel mundial indican que habrá un déficit en la cosecha.



Fredy Pastrana, productor de café, señaló que no entienden el comportamiento del mercado debido a que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en diciembre, había señalado que habría un déficit de 500.000 quintales y en enero se actualizó y la cifra aumentó a 650.000.



El productor dijo que los inversionistas en el mercado internacional han decidido comprar petróleo debido a la crisis en Asia Occidental entre Irán y EEUU, lo que ha provocado la caída del precio en la bolsa de valores.



El problema de los precios que hace ocho años afecta a los cafetaleros está ocasionando el abandono del trabajo de las fincas cafetaleras en el país, explicó Pastrana.



El productor señaló que la temporada de lluvias continuas también afectó el corte, ya que los granos maduros se cayeron. En su finca, la pérdida de recolección de los granos fue del 20%, según estimó.



Las estimaciones del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) indican que en la presente cosecha se logrará una producción de 8,5 millones de quintales, para los exportadores la cifra es de 8 millones, pero Pastrana estima que si el país llega a 7 millones debe estar agradecido ya que el cambio climático ha bajado la productividad de las fincas a cinco quintales por manzana.



Dagoberto Suazo, presidente de las cooperativas cafetaleras, manifestó que actualmente se necesitan entre 200,000 y 300,000 cortadores de café, principalmente por la falta de organización de los productores al momento de la recolección del grano.



Suazo explicó que el problema de los cortadores es de todos los años, pero se debe a la forma desorganizada de hacer el corte, ya que hay productores que agarran a los cortadores disponibles y no los sueltan aunque en sus fincas haya pasado la etapa de recolección.



El presidente de las cooperativas cafetaleras indicó que las condiciones en las fincas no son atractivas para los cortadores ya que muchas veces no cuentan con agua potable, servicio sanitarios, malas condiciones para dormir.



Tanto Dagoberto Suazo como Fredy Pastrana reconocieron que es necesario mejorar las condiciones dentro de las fincas cafetaleras para que las personas desempleadas puedan ir a las montañas y llevar sustento a sus familias.



Actualmente, los dueños de las fincas pagan entre 35 y 40 lempiras por lata recolectada y en promedio un cortador hace seis latas al día, lo que significa un ingreso de 240 lempiras diarios.