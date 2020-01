Costa Rica: Polémica por posible impuesto a la importación de azúcar

Por CRHoy



Nuevamente, el tema de los impuestos genera una controversia en nuestro país. Esta vez tiene enfrentados a las autoridades de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) y a la empresa Maquila Lama.



La polémica surge por la solicitud que hizo Laica al Ministerio de Industria y Comercio (MEIC) de valorar la posible creación de un impuesto temporal para la importación de azúcar, debido a que los precios internacionales están muy bajos y esto afecta directamente al productor nacional.



Según las autoridades de Laica, este posible impuesto funcionaria como salvaguardia a la situación que pueden afrontar los productores nacionales y está contemplada en el artículo 19 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés).



Pero ante esto, representantes de Maquila Lama afirman que lo que busca Laica es monopolizar el mercado.



Édgar Herrera Echandi, director ejecutivo de Laica, indicó que la situación de Costa Rica es que en el mercado mundial el precio de la azúcar está bajo, lo cual hace que se incrementen las importaciones pues es un negocio factible. El factor que se ve afectado en este panorama es el de los productores nacionales, quienes no pueden competir con ese precio. permite la creación de ese nuevo arancel como medida de compensación para el sector afectado por un tiempo determinado, en este caso sería por tres años. Laica aseguró que la solicitud de esta medida es para salvaguardar la existencia de la rama de la producción nacional durante este periodo de precios bajo en el exterior.



“Es falaz que seamos el segundo país más caro en importación de azúcar, la carga impositiva es relativamente baja en comparación con otros países, por ejemplo, los socios de la OCDE tienen un impuesto del más del 150%, Estados Unidos tiene uno de 140%, México, Colombia, todos tienen impuesto del 140% y 150%, no estamos hablando de que se trate de que es muy alto o bajo, hay que decir con qué se está comparando, la carga impositiva de Costa Rica es de un 45%” afirmó Herrera.



Para Juan Carlos Sandoval, gerente general de Maquila Lama, LAICA tiene pretensiones de “consolidarse como el monopolio del azúcar en el país”. Para Sandoval, la creación de un nuevo impuesto “eliminarían las escasas importaciones que se realizan” y afectaría al consumidor con aumento de precios.



“Lo que alega LAICA es que la existencia de importaciones masivas daña la industria azucarera, un argumento totalmente lejos a la realidad, lo que tenemos es un sector acostumbrado a no tener competencia y que les había permitido aumentar los precios constantemente, esto antes de nuestro ingreso al mercado, en claro perjuicio hacia el consumidor costarricense” explicó Sandoval por medio de un comunicado de prensa.



El empresario también argumentó que no considera necesario un nuevo impuesto debido a que esta actividad ya tiene una alta carga alta carga impositiva,paga un arancel de 45%, más un impuesto de 1% y adicionalmente se fijó una medida antidumping de 3,67%, según él, esto hace que Costa Rica sea el segundo país en Centroamérica con la carga impositiva a la importación de azúcar más alta en la región.