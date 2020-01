Guatemala: Giammattei quiere usar fondos de construcción de carretera para hospitales

Por Prensa Libre



Durante una visita que el presidente, Alejandro Giammattei, efectuó al Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, anunció que tiene la intención de suspender la construcción de la carretera de cuatro carriles en la ruta al Atlántico y utilizar lo recursos para construir un hospital en Chimaltenango, el cual sería regional para atender la demanda de las comunidades de occidente.



Giammattei considera que con la construcción de ese hospital se reduciría la demanda en los nosocomios de Antigua Guatemala y del que actualmente funciona en Chimaltenango.



“Aquí va ver una descarga, si logramos que el Congreso nos amplíe el préstamo, logramos hacer el hospital regional de Chimaltenango”, acotó.



Dijo que esperan que el proyecto en Chimaltenango pueda comenzar en 2021.



El mandatario dijo a los médicos que será “borrón y cuenta nueva, un nuevo hospital de características regionales”.



“Si Dios me lo permite y Taiwán me lo autoriza, no vamos a seguir construyendo la carretera de cuatro carriles hacia el puerto, y vamos a construir el nuevo hospital Roosevelt y ampliar la capacidad del San Juan de Dios a cambio de una carretera, lo primero es lo primero”, indicó.



Giammattei refirió que establecerá una maternidad cantonal en Antigua para desfogar la atención en el hospital de esa localidad; además se repararán dos de cuatro ascensores que no funcionan en ese hospital y se contratará más personal.



El 22 de agosto de 2016, El canciller de la República de China (Taiwán), David Lee, se reunió con el presidente Jimmy Morales, quien oficializó el pedido de cooperación financiero para llevar a cabo dicha ampliación a cuatro carriles de El Rancho, El Progreso, hasta Puerto Barrios, Izabal.



En octubre de 2019 se informó que aunque la ampliación a cuatro carriles de la ruta al Atlántico hasta El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, está por terminar, la siguiente fase que es continuar la misma hasta Mayuelas, Zacapa, podría retardarse, tal vez un poco más de lo deseado.



El paso por El Rancho y un libramiento de 17 kilómetros y medio para evitar la circulación por la cabecera municipal de Teculután y la aldea Santa Cruz son los principales desafíos de la ampliación que tendrá una longitud de 82 kilómetros y que también sería financiada en parte por Taiwán.



Los estudios de factibilidad ya fueron concluidos y de acuerdo con autoridades, lo más destacado es que para solucionar el problema de El Rancho es factible construir un paso elevado con un distribuidor vial y así evitar el reclamo de derechos de vía y las ineludibles negociaciones.



En este sector, desde hace años, vendedores se han instalado a la orilla de la carretera en donde converge la ruta hacia las Verapaces y prácticamente se han apropiado de áreas que pertenecen al Estado, que según el Reglamento sobre el Derecho de Vía de los Caminos Públicos, vigente desde 1942, es de 12.5 metros por cada lado de la cinta asfáltica.



Al parecer, los vendedores se niegan a desalojar el área porque tendrían pérdidas económicas, pero el proyecto, sea como sea, ya está en marcha; de hecho, para la elaboración del estudio de factibilidad de la ampliación de la ruta hasta Mayuelas, que estuvo a cargo de la empresa PHI Consulting Group, se gastaron Q7 millones 470 mil.



El Rancho, de acuerdo con la comuna de San Agustín Acasaguastlán, se ha convertido en un foco no solo de tráfico, sino también de contaminación, por la cantidad de desechos que producen los comercios informales.



En la embajada de Taiwan acreditada en Guatemala se informó que por el momento no tienen alguna postura al respecto.