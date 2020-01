China suma a Birmania en su ambicioso proyecto de la 'Ruta de la Seda'

Por AFP



El presidente chino Xi Jinping cerró una treintena de acuerdos económicos con Birmania, un país clave en su Ruta de la Seda, un ambicioso proyecto para crear una enorme red de infraestructuras global.



En el segundo y último día de su visita, Xi y la jefa de facto del gobierno birmano, Aung San Suu Kyi, firmaron 33 acuerdos, incluyendo el de construcción de una gran zona industrial y de un puerto en aguas profundas de US$1.300 millones en Kyaukphyu, en el este del estado Rakhine (oeste).



Esta región, epicentro de la persecución de la minoría musulmana de los rohiniyás, es también escenario de enfrentamientos entre rebeldes y separatistas.



A pesar de los combates, las autoridades declararon esta zona "abierta para los negocios", una oferta que rechazaron los inversores occidentales pero no los chinos.



Pekín quiere construir un eje económico China-Birmania para unir el gigante asiático con el océano Índico, un proyecto clave de la Ruta de la Seda.



Los dos dirigentes también acordaron un "nuevo desarrollo urbano" en la capital económica del país, Yangon, y favorecer proyectos ferroviarios.



Sin embargo no hablaron del controvertido proyecto de represa gigante de Myitsone, contra la que se manifestaron varias decenas de personas el sábado en Yangon.



"El presidente chino viene a buscar sus intereses en Birmania pero no es para nuestro bien", denunció Aung Soe, uno de los organizadores de la manifestación.



La visita de Xi a Birmania es también, según el politólogo Yun Sun, "un signo de apoyo a Suu Kyi en el contexto de la crisis de los rohiniyás".