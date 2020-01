Trump elige en su equipo defensor a abogados del 'impeachment' contra Bill Clinton

Por EUROPA PRESS



Los abogados Kenneth Starr y Robert Ray, responsables del informe que desembocó en el juicio político al entonces presidente Bill Clinton por el caso Lewinski, volverán a participar en un 'impeachment' a un mandatario norteamericano, esta vez como defensores de Donald Trump, junto al profesor de Derecho Constitucional Alan Dershowitz.



"El profesor Dershowitz presentará argumentos orales en el juicio del Senado para abordar los argumentos constitucionales contra el juicio político y la destitución", se lee en un comunicado sobre la incorporación de Dershowitz.



"Si bien el profesor Dershowitz no es partidista cuando se trata de la Constitución --se opuso a la acusación del presidente Bill Clinton y votó por Hillary Clinton-- cree que las cuestiones en juego van dirigidas al corazón van al corazón de nuestra Constitución", añade el comunicado, recogido por 'The Hill'.



Las carreras de Starr y Ray han estado definidas por sus investigaciones al matrimonio Clinton. Primero, a principios de los años 90 por una investigación sobre las propiedades inmobiliarias de la pareja --el llamado caso Whitewater-- y a finales de esa década por el perjurio cometido por el presidente Clinton por mentir, durante un discurso televisado, sobre las relaciones sexuales que mantuvo con una de sus becarias, Monica Lewinski.



Lewinski ha reaccionado con sorna a la noticia en su cuenta oficial de Twitter: "Está claro que este día parece de puta broma", ha escrito la mujer.



Junto a Starr, Ray y Dershowitz, la defensa legal del presidente de Estados Unidos estará formada por el abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone y el abogado personal de Trump, Jay Sekulow, así como por la ex fiscal general de Florida Pam Bondi, y la abogada personal Jane Raskin, según informa el portal de noticias Politico.

ÚLTIMA FASE

El 'impeachment' llegó al Senado el miércoles después de que la Cámara de Representantes designara a los siete 'managers' y enviara el pliego de cargos a la cámara alta, perdiendo con ello el control del juicio político contra Trump.



La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, inició en septiembre una investigación oficial para determinar si había base jurídica para lanzar el 'impeachment' contra el inquilino de la Casa Blanca, algo que hizo finalmente en diciembre.



Trump está acusado de presionar a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, para que abriera dos investigaciones: una sobre las supuestas corruptelas del precandidato demócrata Joe Biden y su hijo Hunter en el país europeo y otra sobre la "desacreditada teoría" de que fue Kiev, no Moscú, quien interfirió en las elecciones presidenciales de 2016.



Según los congresistas norteamericanos, Trump condicionó a la apertura de estas dos investigaciones una "ansiada" visita de Zelenski a la Casa Blanca y la ayuda militar que Estados Unidos da a Ucrania en el marco de la guerra en Donbas.