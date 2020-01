China 'no excluye' la transmisión entre humanos de nuevo virus de neumonía

Por AFP



El riesgo de que el nuevo brote de neumonía viral que sacude actualmente China sea transmisible entre seres humanos es "bajo" pero "no se excluye", anunciaron el miércoles las autoridades sanitarias chinas.



La enfermedad ya causó un muerto y hace temer la reaparición de un virus de la misma familia del SRAS, que mató a unas 650 personas en China continental y en Hong Kong en 2002-2003.



Una mujer entre los 41 enfermos registrados en Wuhan (centro), la ciudad donde se inició la epidemia, podía haber sido contaminada por su marido, estimó el miércoles la comisión municipal de higiene y salud.



En un comunicado, señaló que el hombre en cuestión trabajaba en un mercado mayorista de marisco, donde fueron detectados la mayoría de casos. Su mujer dice que nunca estuvo en el lugar.



"No se ha descubierto ninguna prueba explícita de transmisión entre humanos" desde el inicio de esta epidemia vinculada a un nuevo coronavirus, explicó la comisión.



"No se puede excluir la posibilidad de una transmisión limitada entre humanos pero el riesgo de una transmisión interhumana sigue siendo relativamente baja", concluyó.



El mercado permanece cerrado desde el 1 de enero.



La enfermedad también fue diagnosticada en Tailandia, en una mujer oriunda de Wuhan, indicó el martes la Organización Mundial de la Salud, citando a las autoridades tailandesas.



Es otro indicio que deja entrever una posible transmisión entre seres humanos, ya que esta paciente dice que no estuvo en el mercado mayorista de pescado, según la organización.



Según la comisión municipal de higiene y salud de Wuhan, la mayoría de pacientes son hombres, la mayoría de cierta edad.