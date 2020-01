Panamá: Prohíben uso de polietileno en los almacenes mayoristas

Por La Prensa (Panamá)



A partir del próximo 20 de enero quedará prohibido el uso de plástico de polietileno en almacenes mayoristas que distribuyen mercancías, según la Ley 1 del 19 de enero de 2019. Aunque la legislación no lo especifica, fuentes consultadas por este diario dijeron que esta fase de la regulación se aplica a los comercios que venden mercancías en volúmenes.



Los usuarios deben buscar nuevas alternativas, como en su momento se hizo con las bolsas reutilizables usadas en los supermercados, farmacias y almacenes minoristas -desde el pasado 20 de julio de 2019- cuando entró en vigencia la primera fase de la legislación.

Acodeco



“Hay comercios que han mandado a hacer sus bolsas mejoradas que son biodegradables o biosolubles. Las pueden vender al precio que consideren, pero deben notificarle al consumidor”.



La única regulación que se dispone en relación al costo, es con respecto a las bolsas “reutilizables”. Las bolsas reutilizables se venden en los comercios desde US$0,06 hasta US$1,37, según un listado de precios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).



Para poder comercializar las bolsas reutilizables los comercios minoristas deben colocar de manera visible al público el costo de las bolsas. En el caso de las bolsas plásticas, deben tener una certificación que garantice que el material no contiene polietileno. Por incumplir con esta normativa, la Acodeco ha sancionado a 44 comercios por un monto de US$11.600, principalmente a farmacias, supermercados, minisúper y almacenes de ropa y calzado. Con la prohibición de bolsas plásticas de polietileno se busca crear conciencia y disminuir los volúmenes de basura y contaminación en el país.



Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, en Panamá se producen cada día 4 mil 800 toneladas de basura, 2.500 de ellas, solo en la ciudad de Panamá. Sin embargo, solo se recicla el 5% de los desechos, a pesar de que el 70% de la basura puede ser reutilizada con un valor calculado de US$47 millones.



Mirei Endara, exministra de ambiente y actual directora de Marea Verde Panamá, sostiene que con la medida que promueve el uso de materiales reutilizables, disminuyó la presencia de bolsas plásticas en las costas panameñas.



En tanto, la Autoridad Nacional de Aduanas, asegura que desde la implementación de la normativa se redujo en un 54% la importación de bolsas plásticas al país.