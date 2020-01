Combustible de avión cae en patio de escuela en Los Ángeles

Por AFP

Un avión en ruta al aeropuerto de Los Ángeles para un aterrizaje de emergencia tuvo que liberar combustible que cayó sobre el patio de una escuela, causando heridas leves a 17 niños y nueve adultos.



La gasolina del avión también cayó sobre otro centro educativo pero sin causar daño alguno.



La aeronave de Delta, que cubría la ruta Los Ángeles-Shanghái, tuvo que regresar poco después del despegue debido a "problemas con un motor", indicó a la AFP, Adrian Gee, portavoz de la aerolínea.



"La aeronave aterrizó sin problemas tras una liberación de combustible para reducir el peso de aterrizaje", añadió.



Parte del combustible liberado cayó sobre la Park Avenue Elementary School, 30 km al este del aeropuerto LAX. Cayó igualmente sobre otra escuela en el sur de Los Ángeles, sin que en este plantel se registraran heridos.



El distrito escolar informó que "estudiantes y personal estaba en el patio cuando aparentemente fueron rociados por combustible". Las autoridades llamaron inmediatamente a los paramédicos, que trataron principalmente irritación en la piel y problemas respiratorios menores.



Los bomberos indicaron en Twitter que atendieron a 17 niños y nueve adultos.



"Todas las heridas fueron menores sin necesidad de transportar a nadie de la escuela al hospital. No hay órdenes de evacuación en el área", indicó.

#FAA Statement: Incident involving @Delta Air Lines flight 89 that was returning to @flyLAXairport. pic.twitter.com/ayaxYDNOaQ