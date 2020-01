Guatemala: Así es la comitiva internacional que asiste a transmisión de mando

Por Prensa Libre

La Cancillería de Guatemala espera la llegada de 50 delegaciones internacionales y 12 jefes de Estado para la toma de posesión de Alejandro Giammattei como Presidente de la República, aunque no quisieron revelar el nombre de todos los jefes de Gobierno que estarán presentes en la transmisión de mando.



A diferencia de otros años en donde Guatemala recibió a personalidades como el vicepresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush para la toma de posesión de Vinicio Cerezo en 1986 y al rey de España, Juan Carlos, para la toma de posesión de Jimmy Morales en 2016.



Entre los altos funcionarios que han arribado al país hasta el momento están el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; el ministro de Gobierno de Japón, Taimei Yamaguchi; el vicepresidente de Paraguay, Hugo Alberto Velásquez Moreno; y el Secretario de Comercio de EE.UU, Wilbur Ross.



También se conoce que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está en el país desde las 17 horas de este lunes, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha informado nada al respecto.



A ellos le siguen el Jefe de Gabinete del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Gonzalo Koncke, el viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca; el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, el ministro de Relaciones Exteriores de la República de China – Taiwán, Joushieh Joseph Wu y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Gustavo Meza-Cuadra.



Asimismo, han llegado la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil, Damares Alves, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Isabel Plá y el representante de Israel ante la OEA, Dani Danon.



Para este día también se esperaba la llegada del presidente de Colombia, Iván Duque pero la Cancillería no ha informado nada al respecto.



En el transcurso de la mañana del 14 de enero, se espera la llegada de los presidentes de República Dominicana, Danilo Medina; de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen; y de Ecuador, Lenín Moreno.



De igual forma llegará la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell; la presidenta del senado español, María Pilar Llop Cuenca, el viceprimer ministro de Belice, Patrick Feber; y demás delegaciones.



Debido a la intensa actividad que se registrará en la zona 10, el Centro Histórico y Centro Cívico por el cambio de mando, las autoridades de tránsito recomiendan utilizar vía alternas o no transitar por estos lugares sino es necesario.