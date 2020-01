Sector lácteo guatemalteco denuncia barreras para exportar producto a Honduras

Por Prensa Libre



Sin embargo, dicho ministerio indicó que en el 2019 envió tres solicitudes a las autoridades del vecino país para que se realicen las inspecciones, pero no recibió respuesta, además que este año continúa las gestiones.



Ramiro Pérez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Lácteo de Guatemala (Asodel), mencionó que las empresas nacionales han invertido en modernizar sus plantas de producción, pero debido a esas limitaciones han incumplido contratos por lo que estiman pérdidas por unos US$2 millones.



El directivo explicó que desde hace más de un año que Guatemala presentó oficialmente su solicitud para que el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) de Honduras proceda a verificar las plantas de producción de lácteos ,las cuales tienen interés en hacer exportaciones hacia mencionado país centroamericano, pero esa entidad no ha acudido a hacer las inspecciones.



Hasta el 9 de enero del 2020 no han recibido respuesta favorable, indicó, al comentar “por lo tanto, llegamos a la conclusión que es un bloqueo comercial por parte de Honduras. Solicitamos en varias ocasiones al Ministerio de Economía que active las consultas del mecanismo de resolución de controversias por violación a los plazos de ley”.



El artículo 12 numeral 3 del Reglamento sobre Medidas y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios obliga a que la autoridad realice las inspecciones en un plazo no mayor de 60 días luego de presentada la solicitud de inspección por parte del país exportador, explicaron en conferencia los empresarios. “A la fecha hemos encontrado negligencia y falta de acción por parte del Gobierno de Guatemala para garantizar la aplicación de la ley” dijo Pérez.



El director ejecutivo de Asodel expuso que el mercado hondureño es atractivo para el país por el alto índice de consumo por habitante de productos lácteos, por lo que consideran exportar leche, yogur y queso procesado.



Pérez expuso que Guatemala ha mantenido una política irreflexiva de mercado abierto a los productos provenientes de Honduras y otros países, aspecto que a su consideración “ha representado poner en desventaja injustificada a la industria nacional con relación a sus competidores regionales, por lo que las posibilidades de exportaciones hacia la vecina nación resultan un asunto de vital importancia para sostenimiento de una actividad de beneficio directos a la economía nacional”.



Mineco: Honduras contraviene los tiempos establecidos

El viceministro de Economía y Comercio Exterior, Julio Dougherty, por medio de la oficina de relaciones públicas, respondió que el Ministerio ha tomado diversas acciones. Dentro de estas varias notas enviadas a autoridades de Honduras en mayo, junio y julio del 2019.



Además, este 9 de enero del 2020 envió otra nota al Subsecretario de Estado en el Despacho de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, recordándole las comunicaciones anteriores e indicando que no se ha logrado respuesta favorable “lo cual contraviene los tiempos establecidos en el Reglamento Centroamericano de Medidas y Procedimientos Sanitarios y fitosanitarios”.



El Mineco convocó para el 13 de enero próximo a una reunión a las partes interesadas, solicitada por la Jefatura de Control de Alimentos con el objetivo de dar seguimiento a los problemas que enfrenta el sector guatemalteco por parte de Honduras.



Por aparte, Flores de Molina, viceministra de Comercio Exterior designada para el nuevo Gobierno, indicó que desconoce el caso, pero que al asumir se enterará de detalles y que las gestiones que se deban hacer se efectuarán con base a la ley y a la normativa. Mencionó que brindarán apoyo a los sectores productores con base a los instrumentos legales.



Cámaras empresariales los apoyan

Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), dijo que es necesario averiguar las causas por las que el gobierno de Honduras no demuestra voluntad para llevar a cabo la inspección de las plantas. “Consideramos como Cámara que el nuevo gobierno de Alejandro Giammattei posee buenas relaciones con Honduras, por lo que solicitamos la pronta intervención” mencionó Lacs.



Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) dijo que el problema no es nuevo y que se ha abordado con el Mineco, pero cree la solución no está totalmente en manos de dicha entidad, sino que se trata de negligencia de las autoridades hondureñas al no acudir a inspeccionar a las plantas.



“A todas luces es un bloqueo técnico que no permite que producto elaborado en Guatemala llegue a las fronteras de Honduras, desconocemos los motivos, e insistiremos con las nuevas autoridades para que puedan agotar el procedimiento que corresponde, incluso a nivel de Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco), de gobierno a gobierno”, expuso Zepeda quien dijo que han reportado la situación, pero no existe una respuesta favorable.



Agregó que se debe cuidar el mercado es Centroamérica dentro de la cual Honduras es importante, ya que las empresas e Guatemala han hecho inversiones con la visión de no solo cubrir el mercado local sino regional.