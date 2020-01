Texto del acuerdo EEUU-China se conocerá después de firmado

Por AFP

El texto del acuerdo comercial parcial entre Estados Unidos y China será divulgado luego de ser firmado el miércoles en Washington, dijo el viernes la Casa Blanca.



Tras casi dos años de conflicto, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el viceprimer ministro de China Liu He rubricarán en la Casa Blanca el texto pactado en diciembre.



"Todo el documento se divulgará el miércoles", dijo a periodistas Larry Kudlow, director del Consejo Nacional de Economía de Estados Unidos. "Esto es historia", añadió.



Desde que en la primera mitad de 2018 se desencadenó la guerra comercial entre las mayores economías del mundo, las negociaciones se rompieron más de una vez y ahora se insinúan dudas sobre cómo y cuándo se llegará a la llamada "fase dos" del acuerdo.



Trump dijo el jueves que las negociaciones para la nueva fase habrán comenzar pronto pero la firma de un eventual acuerdo será después de las elecciones estadounidenses de noviembre.



Los detalles conocidos de la llamada "fase uno" del texto que firmarán Liu y He son muy escasos. No obstante, algunos analistas dijeron que Washington realizó concesiones a cambio de que China multiplique sus compras de productos estadounidenses.



Gran parte de los aranceles se mantendrán pero Kudlow dijo el viernes que lo pactado es exitoso.



"En este acuerdo tenemos mucho de lo que queríamos", afirmó.



Funcionarios estadounidenses dijeron que lo pactado incluye asuntos que preocupan mucho a Estados Unidos como propiedad intelectual, servicios financieros, mercado de cambios y resolución de pleitos comerciales.