Panamá: Presidente advierte volver a incluir productos en lista de control de precios si suben sus costos

Por La Estrella de Panamá



El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, ordenó al ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, frenar la exclusión de productos de la lista de control de precios y advirtió a los comerciales que volvería a incluir en esta lista a los productos sacados de la misma al inicio de su gestión, si detecta un alza en sus precios.



El mandatario a inicios de su gestión en julio de 2019 liberó una serie de productos que había incluido el Gobierno del ex presidente Juan Carlos Varela en la lista de control de precios, entre estos: el jarrete, la chuleta, el pecho, los huevos, tuna, macarrones, porotos y las lentejas.



No obstante, y aunque se esperaba la liberación de nuevos productos en diciembre pasado, a través del Decreto Ejecutivo No 31 de 7 de enero de 2020 el presidente de la República prorrogó por seis meses la vigencia del Decreto Ejecutivo No 165 de 1 de julio de 2014, sobre el control de precios en 14 productos de la canasta básica familiar de alimentos.



En el decreto, se indica que luego de realizadas las consultas de revisión a la Comisión de Ajustes de Precios y a la Autoridad de Protección y Defensa de la Competencia y de una valoración por parte del Órgano Ejecutivo,se concluye en la conveniencia de extender la medida por un periodo adicional de seis meses, para asegurar que una posible desregulación no genere un incremento injustificado en los productos considerados de mayor sensibilidad.



Ayer el mandatario precisó que en el análisis de este tema el pasado mes de diciembre no le gustó la combinación del aumento del salario mínimo, con el alza en algunos productos. "Nosotros seguimos muy de cerca diciembre y algunos precios se me acercaron mucho al control precios".



Sostuvo que viendo en diciembre cómo estaban los precios vigentes en comparación a los precios de los productos que estaban bajo el control de precios, le preocupó.



“Entonces le di la instrucción al ministro de Comercio y le dije... olvídate de estar sacando del control de precios ningún producto”, expresó.



Aunque afirmó que se podrá en el transcurso de los meses ir analizando el tema, advirtió que debe quedar claro que si los productos que salieron del control de precios suben, “yo no voy a esperar seis meses, desde el momento que nos enteramos de que un producto que estuvo dentro del control de precios suben, automáticamente, independientemente del mes, lo voy a poner dentro del control del precios nuevamente”.