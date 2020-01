Guatemala: Familiares de policías bloquearán ingreso de la ciudad como medida de protesta

Por Prensa Libre



Una protesta a favor de los derechos de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se anunció para este viernes 10 de enero como un mensaje para el gobierno entrante de Alejandro Giammattei.



El bloqueo se posicionará en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico en jurisdicción de Villa Nueva. El bloqueo será de ambas vías, por lo que el ingreso y egreso de la ciudad de Guatemala estará cerrado desde las 9 horas.



Victor Porras, presidente de la Asociación Humanitaria Orgullo de mi PNC, informó que el bloqueo permanecerá hasta que el presidente electo se comunique con ellos.



En un comunicado compartido por las redes sociales de la asociación integrada por ex policías y familiares, piden a la población comprensión por las medidas tomadas.



“Rogamos a todos los que vayan a ser afectados con esta medida que nos disculpen y comprendan que necesitamos alzar la voz para que todos escuchen nuestras necesidades”, dice el comunicado.



Las peticiones de los agentes



Las razones de esta medida es por el rechazo a las declaraciones que dio Giammattei a medios de comunicación donde indicó que pedirá a ex altos mandos de la policía que regresen a la institución.



“Sabemos que hay ex altos mandos involucrados en el tumbe de drogas y secuestros. Estamos cansados de esto porque hay gente capaz para ocupar esos puestos y nunca les dan la oportunidad para que los compañeros asciendan, por gusto ellos estudian para alcanzar un título universitario si nunca pueden ascender”, dijo Porras.



A decir de Porras, como parte de las protestas de este viernes, interpondrán un amparo en la Corte de Constitucionalidad con los nombres de los exdirectores y exsubdirectores de la policía para evitar que Giammattei los restituya. Otra de las peticiones de la asociación es que se anule el bono tamalero de Q3 mil (US$388,9) que reciben para las fiestas de fin de año y que en cambio se autorice una gratificación salarial anual de Q5 mil (US$648,19).



“El policía es el que más trabaja en asuetos, feriados, en Semana Santa y cuando hay una eventualidad siempre suspenden los descansos, somos la institución que más horas trabaja durante el año”, aseveró.



Como última petición, el grupo de policías organizados también piden que se establezca un plan de dignificación salarial de Q750 (US$97,23) anuales durante tres años consecutivos, para que el policía pueda recibir un aumento de Q2.250 (US$291,69) al salario base.



Porras también agregó que lo peor de la administración de Enrique Degenhart al frente del Ministerio de Gobernación fue que no hubo inversión para la mejora de las condiciones laborales de los agentes, algo que esperan que sea de importancia para el gobierno entrante.