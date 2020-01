Costa Rica compite para ser la sede del One Young World Summit

Por estrategiaynegocios.net



Tras superar la primeras etapas eliminatorias, Costa Rica, como destino, se inspecciona esta semana por parte de la organización internacional One Young World al ser uno de los países donde se escogerá la sede de la One Young World Summit que se realizará en 2022 – 2023.



Este es un encuentro anual que convoca a los jóvenes talentos más brillantes de cada país y sector para acelerar el impacto social mediante la identificación, promoción y conexión de los líderes jóvenes más impactantes del mundo, (generalmente de 18 a 30 años) para crear un mundo mejor, con más responsabilidad y más liderazgo efectivo.



Durante el evento se elabora una agenda académica en la que se debaten temas globales como: la educación, los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y la mitigación de la pobreza. Las sesiones plenarias son las piedras angulares de OYW, en la que se compone de discursos y discusiones más profundas entre consejeros y delegados.



Para esta organización, “… la Cumbre Mundial One Young identifica, promueve y conecta a los líderes jóvenes más impactantes del mundo, de todos los países y sectores, trabajando para acelerar el impacto social. A los delegados se unen líderes políticos, empresariales y humanitarios influyentes, consejeros, que anteriormente incluían a Justin Trudeau, Paul Polman y Meghan Markle, entre muchas otras figuras globales”.

“Capturando el espíritu y la ambición de One Young World, Costa Rica es una de las ciudades anfitrionas candidatas, de los cinco continentes en la candidatura por 2022 y 2023”, agregaron los organizadores.



One Young World (OYW), es una agrupación sin fines de lucro, fundada en 2009 por David Jones y Kate Roberts y con sede en el Reino Unido, que reúne alrededor de 2.000 jóvenes más brillantes del mundo.



Costa Rica en la mira



La candidatura de nuestro país surge luego de un contacto realizado entre la International Congress and Convention Association (ICCA) y Gray Line Costa Rica, que contó con el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo y del Costa Rica Convention Bureau.



“Uno de los objetivos de Gray Line Costa Rica es atraer cada vez mayor cantidad de congresos y convenciones a nuestro país. Contamos con una infraestructura que permite atender eventos de gran cantidad de pasajeros, una industria hotelera y gastronómica fuerte para respaldar estas acciones y un hermoso país para enseñar al mundo. Todo esto, acompañado de la gran hospitalidad de los ticos, por eso estamos felices de que One Young World nos este considerando como posible sede”, aseguró la Directora General Gray Line Costa Rica, Ana Cristina Guevara.



Si Costa Rica resulta seleccionada para ser sede de esta cumbre, obtendrá grandes beneficios no sólo económicos sino también de imagen internacional: a la Cumbre asisten los líderes actuales y futuros del mundo y está cubierto por todos los principales medios de comunicación mundiales, incluidos Al Jazeera, BBC Worldwide y CNN.



Las empresas se beneficiarán del comercio que aportan los participantes: más de 2.000 personas pasando entre cuatro y cinco noches en la ciudad, generando importantes ingresos para hoteles locales, restaurantes, tiendas, entre otros.



Además, contará con una importante participación ciudadana pues se pide a las empresas y organizaciones locales que conformen una delegación considerable, de al menos 175 delegados jóvenes nacionales. De igual forma, empresarios locales participan en la Junta Asesora y se benefician de las relaciones que se desarrollan con la comunidad internacional.



“Para el Costa Rica Convention Bureau es un honor contar con la presencia de los representantes de la organización ONE YOUNG WORLD en nuestro país, con el fin de evaluar nuestro destino para albergar un evento de más de 2000 jóvenes que durante cuatro días discutirán de la educación, los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y la mitigación de la pobreza”, afirmó el presidente del Costa Rica Convention Bureau, Dennis Whitelaw.



Para Whitelaw, “la industria de reuniones no solo es una fuente de derrama económica en el país, sino que representa un factor desestacionalizador. Como Bureau de Convenciones continuaremos apoyando y fortaleciendo acciones como esta”.



Ciudades anfitrionas



Hasta la fecha, One Young World Summit se efectuó en las siguientes ciudades:

2010 London, UK

2011 Zurich, Switzerland

2012 Pittsburgh, USA

2013 Johannesburg, South Africa

2014 Dublin, Ireland

2015 Bangkok, Thailand 2016 Ottawa, Canada

2017 Bogotá, Colombia

2018 The Hague, Netherlands

2019 London, UK

2020 Munich, Germany

2021 Tokio, Japón





Datos importantes



- Por cada $1 USD invertido, OYW entrega $13 USD para programas sociales.

- Participación de más de 190 países en cada Cumbre

- 20,9 millones de personas positivamente impactadas en todo el mundo desde 2010

10,000+ miembros en redes

- Becas de los diferentes patrocinadores nacionales e internacionales, para más de 350 jóvenes

- 2.2 millones de visitas en Facebook durante la Cumbre