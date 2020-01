Directora gerente del FMI: Subir impuestos a los más ricos reducirá la desigualdad sin dañar el crecimiento

Por Business Insider



A lo largo de la crisis económica, las propuestas del Fondo Monetario Internacional (FMI) estuvieron marcadas por sus insistentes peticiones de recortes de gasto público. Una década después, en plena ralentización del crecimiento global, su nueva directora gerente, Kristalina Georgieva, ha puesto la necesidad de combatir la desigualdad en el centro del debate sobre el gasto social.



Esta es una de las conclusiones del artículo que ha publicado Georgieva este miércoles en la web del FMI, en el que defiende que "la desigualdad de oportunidades, entre generaciones, entre mujeres y hombres y, por supuesto, la desigualdad de renta y riqueza" está presente en muchos países en crecimiento y es uno de los "desafíos más problemáticos en la economía global".

Puede leer: Estos países de América Latina liderarán el crecimiento económico



Sin embargo, la directora gerente del FMI afirma en el texto, titulado Reducir la desigualdad para crear oportunidad, que "la buena noticia es que tenemos herramientas para afrontar estos problemas, siempre que tengamos voluntad de hacerlo". Y, entre esas recetas contra la desigualdad, incluye la subida de impuestos "en lo más alto de la distribución de ingresos".





Georgieva considera necesario repensar varios aspectos de la economía para combatir la desigualdad, ya que afirma que "pese a las dificultades políticas de aplicar reformas, sus resultados en crecimiento y productividad merecen la pena". Especialmente, señala, en el terreno de las políticas fiscales y la progresividad de los impuestos.



En concreto, la máxima dirigente del FMI defiende que se puede luchar contra la desigualdad elevando los impuestos a los más ricos "sin sacrificar crecimiento económico". Esta medida formaría parte de una reforma fiscal más amplia, centrada en la progresividad, la lucha contra la corrupción y la reorientación del gasto social a la lucha contra todos los focos de desigualdad.

Le interesa: Banco Mundial rebaja crecimiento global al mínimo desde la crisis



Así, apuesta por aplicar políticas fiscales y de gasto público desde una perspectiva de género para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Geogieva asegura que esta estrategia impulsaría el crecimiento económico y la estabilidad al favorecer la participación de la mujer en el mercado laboral.



Del mismo modo, la directora gerente considera que los países emergentes deberán elevar año a año su gasto público hasta dedicar en 2030 un 4% adicional de su PIB a sanidad, educación e infraestructuras básicas, que se sumaría al 15% que el FMI calcula que dedican actualmente de media los países con menores ingresos.



El artículo de Kristalina Georgieva señala que el FMI ya ha puesto en marcha algunas de estas políticas de gasto en sus programas de asistencia en Egipto, Ghana o Japón. No obstante, aclara que en el FMI "sabemos que no podemos hacerlo solos" y propone asociarse con organizaciones como el Banco Mundial o el G7 para reformar el gasto social según las necesidades de cada país.



La propuesta del FMI de elevar el gasto social para combatir la desigualdad es una novedad, pero su defensa de una subida de los impuestos a las rentas más altas sí tiene precedentes. Así, su director de Asuntos Monetarios, el luso Vítor Gaspar, ya defendió esta idea en 2017 como un "componente clave para una redistribución más eficaz" de la riqueza que no reduciría el crecimiento.



Lea la opinión de Kristalina Georgieva en el blog del FMI aquí (en inglés).

https://blogs.imf.org/2020/01/07/reduce-inequality-to-create-opportunity/