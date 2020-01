En 64% baja el paso de migrantes hondureños por frontera con Guatemala

Por La Prensa de Honduras



Luego de las mareas humanas que abarrotaron desde marzo de 2018 hasta junio de 2019 la frontera con Guatemala, en la aduana de Agua Caliente, este paso fronterizo vive actualmente una relativa calma.



Consultado por Diario LA PRENSA sobre cuánto ha disminuido el paso de migrantes por esta frontera en los últimos meses, el canciller Lisandro Rosales afirmó que en un 64%.Entre 2018 y parte del año pasado, la migración irregular se convirtió en un fenómeno masivo.



Autoridades estiman que más de 20,000 hondureños se fueron en caravanas rumbo a Estados Unidos en el término de 15 meses, la mayoría lo hizo por Agua Caliente.



Unas 1.300 personas están precalificadas para optar a visas temporales de trabajo. Se prevé que unos 20.000 hondureños serán beneficiados.



Sin embargo, en los últimos meses de 2019 el paso de migrantes disminuyó considerablemente debido a las medidas de prevención que el Gobierno hondureño implementó, además de las rigurosas disposiciones migratorias que pusieron en marcha EEUU y México y las campañas de concienciación, según las autoridades.



Nelly Jerez, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Asuntos Consulares y Migratorios, dijo que aunque la cifra de deportados en 2019 fue de 108,827 compatriotas, mayor a la de 2018, en los últimos tres meses el número disminuyó.



“En los últimos meses ha habido una reducción por la política migratoria tanto en México como en Estados Unidos”, dijo.



Honduras, Guatemala, México y El Salvador firmaron acuerdos de cooperación con Estados Unidos para frenar la masiva migración ilegal hacia el gran país del norte.



Aunque la mayoría de deportaciones han sido de Estados Unidos y México, desde Guatemala hubo un aumento de retornados por las nuevas medidas.



“Esta política está funcionando desde el día uno que lo establecieron México y Estados Unidos.Emigrar es un derecho humano, pero nos regimos bajo un pacto global de una migración regular, ordenada y segura, no poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos”, explicó Jerez.Dentro de los acuerdos está la promoción de empleo e inversión, por lo que se firmó un convenio para aprobar visas de trabajo a migrantes hondureños.



Además, han sumado programas de apoyo a los migrantes retornados para que puedan comenzar sus propios negocios y de esta forma desistan de abandonar el país.



Según Estados Unidos, los coyotes buscan a niños para usarlos como escudos de adultos que fingen ser sus familiares.



De acuerdo con el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), en octubre de 2019 fueron retornados 8,028 compatriotas, en noviembre 5,921 y hasta el 27 de diciembre 4,229, lo que significa una reducción de más del 50%.



Los pobladores devueltos vía aérea desde Estados Unidos fueron 40,959 connacionales y desde México 3,573, de enero al 27 de diciembre de 2019. En cuanto a los regresados vía terrestre, desde México sumaron 60,863 hondureños y desde Centroamérica, 3,256.Según expertos, muchos de los compatriotas que han salido hacia Estados Unidos de manera ilegal han retornado voluntariamente al país, luego de enfrentarse al frío, hambre, robos, entre otras vicisitudes.



Lurbin Contreras salió en enero hacia EUA, pero llegó hasta el estado de Chihuahua en México. En mayo retornó a Honduras con la idea de no volver a intentarlo.



“Nos tocó caminar, aguantar hambre, dormir en la calle. Es muy peligroso y arriesgado”, confesó Contreras.



En la frontera de Agua Caliente, vendedores de comida, personas que evangelizan y agentes aduaneros reconocen que hubo una diferencia notable en el movimiento de migrantes en los últimos meses del año.



“Después de las caravanas bajó el movimiento. Son pocos los que vemos cruzando”, contó uno de los trabajadores de la zona.



Sendi Villeda, subdelegada de Migración en la aduana de Agua Caliente, informó que como parte del control migratorio les consultan a los connacionales los motivos del viaje a Guatemala, y la mayoría responde que van en busca de trabajo a ese país.



“Deben cumplir con los requisitos de salida. Los mayores de 21 años tienen que presentar la identidad original o pasaporte vigente, los menores de 21 años deben tener pasaporte y viajar con ambos padres”. De faltar uno de los padres deben presentar una autorización autenticada por un abogado.



A diario, Migración rechaza la salida a unas 10 personas por no cumplir con los requisitos, incluyendo menores de edad.



Villeda pormenorizó que en una sola ventanilla han atendido hasta 500 personas en una jornada. En días con menos tránsito, por inspector atienden a unos 300 ciudadanos.“Hay personas que dicen que quieren salir de forma ilegal y otros vienen sin requisitos y desean que los dejen pasar. Otros se asesoran mal, buscan a las personas menos indicadas”, apuntó Villeda.



Antes de llegar a las oficinas de Migración, la Policía Nacional ejecuta un operativo permanente en donde realiza un prechequeo de salida.



Erwin Sánchez, subcomisario de Policía, explicó que verifican los antecedentes penales y policiales mediante el sistema policial de información, también requieren a los menores de edad que no van acompañados de ningún padre de familia y son puestos a disposición de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).



“Por medio del sistema policial detectamos a cinco personas mensuales que tienen alerta migratoria internacional o alerta migratoria nacional y que intentan salir del país de manera irregular”.



Estas órdenes de captura son por homicidio, robo, atentados, entre otros delitos.Sánchez añadió que en los últimos tres meses se redujo la cantidad de menores que intentan cruzar solos.



“En comparación con meses anteriores, en estos últimos ha sido mucho menos la gente que ha salido del país, eso basándonos en lo que vemos”, recalcó Sánchez. Del 20 de diciembre a esta fecha, la Policía de Frontera solo requirió a una persona con orden de captura.



María Elena Aguilar, administradora de la Casa del Migrante de la parroquia San José, dijo que anualmente ofrecen hospedaje, alimentación, productos de higiene y atención médica gratis a unos 1,300 migrantes. Esto sin contar a los atendidos durante el paso de las caravanas, pues llegaron a asistir hasta 500 personas y albergaron en una sola noche a 125. “Mujeres con niños y mujeres solas que atendimos se dieron más que todo en las caravanas”, recordó.Aguilar declaró que han ayudado a migrantes que han intentado llegar a EEUU hasta 15 veces.



“Hay personas que se regresan o que las regresan de Guatemala que necesitan dinero para el pasaje y volver a sus casas. Nosotros no tenemos fondos para ayudarles”. Lamentó que muchos de los viajeros son víctimas de engaños por parte de coyotes que están en la frontera y que les dicen que los cruzarán a Guatemala porque en Migración serán detenidos.



“En la frontera de Agua Caliente hay un montón de coyotes que lo que hacen es sacarle dinero a la gente, aunque puedan pasar con la cédula, los engañan, les dicen que no lo van a poder hacer. Los llevan por un caminito que va hacia arriba de la aduana, los dejan más adelante y por eso les cobran”.Agregó que por esta acción, los coyotes cobran distintas cantidades que pueden andar desde L1,000.



“Cuando llegan a Esquipulas ya no llevan nada. Lo han dejado todo en el camino. Hasta en el transporte les cobran más de lo que es el pasaje”.La Casa del Migrante es manejada por la Iglesia Católica y apoyada por Acnur, Agencia de la ONU para los Refugiados, y se encuentra en el barrio San Andrés de Ocotepeque.

