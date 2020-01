Honduras: Precio de energía eléctrica resta competitividad

Por La Prensa (Honduras)

Colegios profesionales y el sector empresarial cuestionan que las tarifas de energía eléctrica y la inseguridad jurídica son una carga pesada para la competitividad del país en la región.



Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), señaló que 2019 fue un año de desaceleración económica por varios factores como el costo de la energía eléctrica, donde dijo que no se puede planificar inversión si cada trimestre suben las tarifas.



Medina dijo que las empresas perderán competitividad debido a que los costos son mayores y no siempre se pueden trasladar a los consumidores.



Luis Guifarro, presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), dijo que la subida del ajuste tarifario de energía provoca que la economía hondureña no resulte competitiva al área porque el costo de la energía es uno de los más caros en Centroamérica.



“Si a eso le añade el otro factor del traslado de operaciones de ciertas empresas por el tema tributario, entonces ya tiene que la carga tributaria de Honduras es quizás la más alta de Centroamérica; entonces es otro factor que no vuelve competitiva a la economía nacional”, dijo Guifarro.



Jimmy Daccarett, directivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), dijo que el incremento no es del 2,9%, porque para el servicio de alta tensión es de 5,04% y 3,80% para medios consumidores como los microempresarios y parte residencial de la clase media.



Juliette Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), manifestó que mientras el Gobierno no establezca una política energética y aplicable seguirán abusando de los precios.



“No hay una política clara y transparente, los precios de los combustibles siempre son inflados e injustos, y todo esto es por las malas decisiones que se toman en el tema energético debido a los grandes intereses que hay”, dijo Handal.