Guatemala: 38.000 personas tramitaron visas de trabajo para viajar a EEUU

Por Prensa Libre



En tan solo cuatro meses, unos 38.000 guatemaltecos llenaron el formulario para optar al programa de migración laboral, a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), que forma parte del acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos para otorgar visas agrícolas temporales (H-2A) —firmado en agosto del 2019—.



Según datos del mencionado departamento, de las 38.000 solicitudes, 20.000 ya fueron digitalizadas y las 18.000 pendientes se terminarán de ingresar a finales de enero del presente año, informó Jenifer Calderón Cintora, coordinadora del Departamento de Movilidad Laboral del Mintrab.



La recepción de solicitudes se congeló de manera provisional el 2 de noviembre del 2019, por dos razones. La primera, porque se rebasó el número de solicitudes y era urgente empezar con el proceso de digitalización, y la segunda, porque luego de la participación de funcionarios del Mintrab en dos eventos en Estados Unidos, uno patrocinado por el Departamento de Estado y una Convención Nacional de Empleadores para el Programa de Visas H-2A, se logró la primera solicitud de trabajadores guatemaltecos.



Calderón afirmó que un empleador estadounidense solicitó de manera formal cien trabajadores locales para trabajar en una granja de bayas en el estado de Georgia. Para lograr el objetivo, el grupo se dividirá en dos: 25 personas deberán viajar el 25 de febrero próximo y, luego, 75 trabajadores deberán salir del país el 15 de marzo del presente año.



La funcionaria comentó que esperan arrancar con el proceso de precalificación de los candidatos la próxima semana, los mismos serán seleccionados de la base de datos que ya está digitalizada.



Luego de escoger los perfiles que vayan de acuerdo con los requerimientos del empleador de Estados Unidos, se programarán las entrevistas correspondientes.



“Todo el proceso de selección y reclutamiento estará a cargo del personal del Departamento de Movilidad Laboral del Mintrab, y no tendrá ningún costo para el candidato”, explicó Calderón.



La coordinadora agregó que buscan apoyo de la Escuela de Educación Física, para que extienda un certificado de condición física de los candidatos.



“Estamos trabajando de la mano con la Embajada de Estados Unidos en los criterios para enviar los perfiles que posean mejores posibilidades de obtener la visa H-2A”, manifestó.



Sin embargo, aclaró que no hay garantía del cien por ciento de que la Embajada otorgue visa a todos los aspirantes. Por esa razón, convocarán a 125 personas, en caso algunos perfiles sean rechazados.



Calderón aseguró que los candidatos seleccionados provendrán de diferentes regiones y departamentos del país, por lo que trabajan en definir los parámetros que guiarán a los funcionarios en el proceso de selección.



Luis Linares, analista en temas laborales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), calificó de “paliativo y una ínfima concesión que hizo Estados Unidos conociendo la alta demanda de empleo”.



Según Linares, en el mejor de los escenarios, la cifra de puestos de trabajo que se podrían llegar a cubrir serían unos 20 mil, tomando como ejemplo el modelo de migración laboral de México. “Pero si contratan 20 mil y deportan cien mil, equivale eso a 1 de cada cinco deportados. Esa cifra no compensa ni con el número de deportados y tampoco con el número de personas que entran legalmente a Estados Unidos”, expresó el analista de Asies.



En septiembre del 2019, el programa de migración laboral del Mintrab recibió diariamente 200 solicitudes de candidatos para optar a una visa de trabajo agrícola temporal.