Costa Rica: Reactivación económica, desafío para Carlos Alvarado

Por CRHoy



Si el 2018-2019 se centró mucho en el Plan Fiscal, el nuevo año debe tener un gran objetivo para el presidente Carlos Alvarado y su gobierno: la reactivación económica.



Así lo creen los analistas políticos Gustavo Araya y Daniel Calvo, de cara a lo que será un año fundamental para el país, que puede estar en una encrucijada entre crecimiento o estancamiento. Es por ello que ambos analistas afirman que Alvarado debe comenzar a dar -pronto- señales claras que tranquilicen a los diversos actores económicos.



“Sin lugar a dudas debería ser el año de la reactivación económica, la cual sigue siendo el principal pendiente del gobierno”, consideró Calvo.



“Aunque suena trillado, hay dos retos importantes que van de la mano: el fundamental es lograr que la economía costarricense se reactive, mejore y que eso signifique una mayor cantidad de empleos”, agregó Araya.

¿Cómo lograrlo?

Araya y Calvo coinciden en que lo primero es que el Presidente y su gobierno deben dar señales de tranquilidad a los diferentes sectores para que inviertan en el país. A partir de ahí, podrían venir mejores cosas.



“El gobierno tiene que dar los indicadores de que está poniendo la carne en el asador”, dijo Araya, pensando en esas señales que permitan a empresas extranjeras apostar por Costa Rica.



Calvo cree que es hora que desde Casa Presidencial se tome el liderazgo en busca de un mejor panorama económico para el país y que no sea solo a través de la Asamblea Legislativa que se busquen las alternativas.



“Se requiere liderazgo por parte del Poder Ejecutivo para construir una agenda fuerte de reactivación económica, no solo con iniciativas legislativas sino con medidas por parte del Ejecutivo en sectores que permitan la generación de empleo y la formalización del mismo”, dijo.



Más allá de la inversión que pueda hacer el Estado en infraestructura pública o la reconversión de la deuda externa, según Araya es importante voltear la mirada a las Pymes o microempresas, que pueden ser claves para frenar la caída del desempleo.



“Se deben mejorar los índices de competitividad para que las empresas pequeñas persistan por más de 3 años y tengan mayor solvencia. Además, se deben generar mejores condiciones para la inversión en los sectores tradicionales”, consideró el analista.

Apoyo de los partidos



Para Calvo es importante que en este 2020 los partidos de oposición y que pretenden pelear por la silla presidencial en el 2022, tengan claro que deben mantenerse como aliados del gobierno en busca de esa mejora del país en términos económicos.



“Esperamos que los partidos con vocación de gobierno comprendan que no tiene sentido gobernar un país en quiebra y sigan brindando su apoyo -como hasta el momento- al gobierno, aunque los bríos electorales que empiezan a soplar con fuerza nos ponen a dudar”, concluyó.