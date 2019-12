Una extraña masa cálida el doble de grande que Centroamérica se mueve en el Océano Pacífico

Por Univision.com



La temperatura promedio del agua ha aumentado tanto en un pedazo del Oceáno Pacífico que se sale de la escala que usa la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) para mostrar este tipo de fenómeno. El área, que ha llamado la atención de científicos es cerca del doble que Centroamérica y puede detectarse desde el espacio.



"Ahora mismo es la porción más grande del planeta por encima del promedio de calentamiento. Normalmente las temperaturas allí están alrededor de 15 grados Celsius, en este momento son de cerca de 20 grados", señaló James Renwick, director de geofrafía, medio ambiente y ciencias terrestres en la Universidad de Virginia en Wellington, de acuerdo con el diario británico The Guardian.



La masa de mar mide cerca de un millón de kilómetros cuadrados o 400,000 millas cuadradas.



"La superficie del oceáno no varía tan bruscamente", le dijo Renwick a CNN. "Un grado (Celsius) es bastante; por lo que cinco grados es gigante". El fenómeno es muy probablemente el resultado de un sistema de alta presión y la falta de viento, de acuerdo con el experto. La superficie del agua se ha ido calentando con el Sol sin que haya mucha brisa. No cree que esta "mancha" sea muy profunda: cerca de 24 metros a lo sumo.



Podría ser que un "anticiclón" sea el responsable de haber disminuido los vientos en la zona. Como su nombre lo indica, es lo contrario a un ciclón y se caracteriza por la ausencia de lluvias.



Por la dirección en la que suelen moverse las corrientes, la masa se desplaza hacia Sudamérica, le dijo Renwick al periódico neozelandés New Zealand Herald.



"Los vientos del oeste soplan en todo el hemisferio sur básicamente todo el tiempo, y van de oeste a este y las aguas por debajo tienden a moverse en la misma dirección", explicó.



"Manchas" y olas de calor marino

No es la primera vez que se registran "manchas cálidas" de este tipo y se espera que su frecuencia aumente debido al calentamiento de los mares por el cambio climático. Este tipo de fenómenos puede afectar la cadena alimenticia de las especies y contribuir a la formación de algas en las costas, señaló Nick Bond, experto de la NOAA en un blog reciente.



El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático advierte que la temperatura de los oceános seguirá subiendo en el siglo XXI.



Bond estudia si las olas de calor en el mar se están haciendo cada vez más frecuentes y qué relación tienen con el cambio climático. Explica que las fluctuaciones en la temperatura están ocurriendo encima del calor adicional que ha terminado en el oceáno debido a los gases de efecto invernadero.



"Una buena analogía son los esteroides y los jonrones. Uno de estos eventos es como un bateador que encuentra un buen pitcheo y batea un largo elevado. Si ese pelotero está consumiendo esteroides, como es el caso de nuestro sistema climático, es probable que esa pelota vaya mucho más lejos y se salga del campo y se convierta en una ola de calor", explicó Bond.