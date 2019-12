México denuncia millonarias transferencias a exsecretario arrestado en EEUU

Por AFP



Tras la detención el 9 de diciembre en Texas de García Luna, uno de los principales arquitectos de la estrategia militarizada contra las drogas comenzada en 2006, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda mexicana inició una investigación que derivó en el hallazgo de cuantiosas transferencias desde "varias dependencias" estatales hacia empresas de la familia del exsecretario, reportó el titular de esa institución, Santiago Nieto.



Entre las dependencias figura la secretaría de Gobernación, equivalente al ministerio del Interior, añadió el funcionario durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Durante los años 2013, 2017 y 2018 hay pagos por 2.623 millones de pesos (US$139 millones)" y en otra emisión otros US$77 millones "a una empresa (creada en Panamá) que envía recursos entre otros espacios a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curazao", expuso Nieto.



"¿Qué es relevante sobre ésto? La triangulación de recursos a la empresa de la familia García Luna y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida en Miami del señor García Luna", secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, prosiguió Nieto.



Además en 2008, la secretaría de Seguridad dirigida por García Luna adquirió "software de espionaje" que fue trasladado a una empresa privada, añadió.



La denuncia fue presentada ante la fiscalía federal de México el pasado 24 de diciembre, precisó.



En la carpeta de investigación figuran los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). "No tenemos ningún dato que nos corrobore" que alguno de los expresidentes esté relacionado con las transferencias, senaló sin embargo Nieto.



"Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie porque tenemos que limpiar de corrupción el gobierno y la fiscalía va a hacer su trabajo", dijo a su vez López Obrador, un izquierdista que ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera política.



Hasta ahora están acusadas 11 personas, entre ellas Luis Cárdenas Palomino, quien era el brazo derecho de García Luna.