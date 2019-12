Alberto Fernández: Argentina está en virtual default

Por AFP



El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo este domingo que actualmente el país sudamericano no puede pagar los vencimientos de su deuda y comparó la situación con la de 2001 cuando Argentina se declaró en default en la peor crisis de su historia reciente.



"No es igual al 2001, pero sí es parecida. En ese momento teníamos un 57% de pobreza, hoy tenemos un 41% de pobres; teníamos una deuda en default, hoy estamos en virtual default", dijo en una entrevista al programa La Cornisa que emite América TV.



El mandatario peronista de centroizquierda asumió el 10 de diciembre como sucesor del liberal Mauricio Macri. Desde entonces, ha manifestado su voluntad de pago a acreedores.



El viernes, el gobierno postergó unilateralmente hasta agosto del pago de unos US$9.000 millones de vencimientos en dólares, lo que costó al país una degradación de su deuda por parte de las calificadoras Fitch y S&P, tras considerarlo en default selectivo.



"Es lo que heredamos. No podemos hacer frente y pagar las obligaciones que están cayendo. Teníamos un fuerte desempleo, y hoy tenemos lo mismo. Lo que no teníamos es un proceso inflacionario que ahora sí tenemos", agregó al trazar una comparación con la crisis de 2001 cuando Argentina declaró un default por US$100.000 millones.



El presidente obtuvo el sábado un respaldo político del Congreso al lograr la aprobación de una ley de emergencia económica que comenzará a regir el lunes.



La ley implica el alza de impuestos a los sectores altos y medios, beneficios sociales para los sectores más carenciados y un impuesto del 30% a la compra y gastos en divisas, entre otros puntos.



Fernández mantuvo la limitación de compra de divisas de US$200 por mes por persona impuesta por Macri en agosto pasado.



"Argentina se quedó sin dólares, eso pasó. Se quedó con tan pocos dólares que Macri fijó un 'cepo' muy necesario", dijo.



Fernández aseguró que a Macri "se le fugaron US$100.000 millones. Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares. Hoy en día el dólar es un bien escaso, como no hay, tiene que estar muy caro", justificó.



"Tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares", arengó, al aludir al hábito histórico de los argentinos, que toman al dólar como moneda de refugio frente a la inflación.



"Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares y que esos dólares formen parte de la reserva del Estado, porque sino es imposible pensar en hacer frente a las obligaciones que el país ha asumido", afirmó.



El país registra una baja del 3,1% del PIB en 2019, una inflación del 55% anual y una deuda de casi 90% de su PIB.



"El nivel de decadencia en el que estamos es muy grande (...) en dos años Argentina se endeudó de un modo impactante", dijo.



La deuda se calcula en unos US$330.000 millones, lo que incluye desembolsos del FMI por US$44.000 millones.