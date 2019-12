Migrantes guatemaltecos señalados de lavado de dinero en EEUU

Por Prensa Libre



Los ciudadanos guatemaltecos Juan Quevedo-García, de 40 años, y Magda Quevedo-García, de 35, fueron ingresados ​​el jueves 19 de diciembre en la Cárcel del Condado de Bergen, New Jersey, en Estados Unidos y un juez ordenó que fueran liberados horas después, según muestran los registros.



Ambos tienen programada audiencia para este 23 de diciembre en el Tribunal Central de Procesamiento Judicial en Hackensack.



Juan Quevedo-García, de Fairview, posee negocios comerciales de enmarcado y excavación en Palisades Park, mientras que Magda Quevedo-García, de Palisades Park, posee y opera un salón de manicura en Leonia, entre otras empresas, dijo el viernes el fiscal del condado de Bergen, Mark Musella.



Sin embargo, el fiscal no dijo cómo se relacionan entre sí.



Los miembros de la Unidad de Delitos Financieros del fiscal recibieron una denuncia en abril pasado sobre “transacciones de dinero sospechosas e inusuales por parte de entidades comerciales” propiedad de los dos, dijo Musella.



Los investigadores descubrieron que durante un período de tres años, la pareja “intentó ocultar aproximadamente US$5,7 millones al pasar el dinero a través de un cobrador de cheques”, dijo.



“Los depósitos en efectivo se desglosaron en varias sumas más pequeñas en varias instituciones financieras diferentes para evadir las leyes contra el lavado de dinero”, dijo Musella.



En 2017 y 2018, Juan Quevedo-García “no informó ni pagó impuestos sobre aproximadamente $1,8 millones en ingresos al estado de Nueva Jersey”, dijo.



No estaba claro de inmediato si todas o algunas de las empresas eran entidades legítimas.



Juan y Magda Quevedo-García fueron acusados ​​de lavado de dinero, estructuración financiera ilegal y conspiración.



Juan Quevedo-García, cuyos negocios incluyen FrameQ LLC, BB Frame LLC, QV Excavation LLC y Q Properties, dijo Musella, también fue acusado de no pagar impuestos estatales o presentar una declaración.



Los detectives de Musella fueron asistidos por sus colegas de la Oficina de Investigación Criminal de la División de Impuestos de la División de Impuestos del Departamento del Tesoro de Nueva Jersey, dijo el fiscal.